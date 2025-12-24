Fêtes de fin d’année : l’usage des pétards formellement interdit

Dans ses pérégrinations à travers les artères de la capitale et les méandres de l’administration, Kantigui a eu vent d’une note de la plus haute importance émanant du ministère de la Sécurité, en date du 23 décembre 2025. Le message du ministre Mahamadou Sana est sans équivoque : l’usage des pétards, des feux d’artifice et autres engins pyrotechniques est « formellement interdit » sur toute l’étendue du territoire (…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89