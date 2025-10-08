Engagement patriotique: des journalistes bobolais outillés sur les symboles de la Nation

La Grande chancellerie des ordres burkinabè (GCOB) a organisé, les 6 et 7 octobre 2025, dans la cité de Sya, une session de formation au profit des médias de Bobo-Dioulasso, portant sur les symboles de la Nation et le processus de décoration.

Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patrio- tique et de participation citoyenne qui se déroulent du 2 au 16 octobre 2025, la Grande chancellerie des ordres burkinabè (GCOB) a voulu promouvoir un traitement journalistique approprié des symboles de la Nation et du processus de décoration. Pour ce faire, elle a initié une session de formation afin de renforcer les connaissances théoriques et pratiques des acteurs des médias de la ville de Bobo-Dioulasso les 6 et 7 octobre 2025.

Selon le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes et de les outiller pour une meilleure prise en charge des thématiques liées aux symboles de la Nation dans leurs productions médiatiques. « Vous êtes ceux qui transmettent l’information, mais également ceux qui éduquent, qui sensibilisent et qui façonnent la conscience collective.

Il vous revient donc d’assurer un traitement rigoureux, respectueux et pédagogique de ces symboles et de ces processus afin que chaque Burkinabè, quel que soit son âge ou son milieu, en saisisse la valeur et le sens profond », a-t-elle souligné. De son côté, le directeur de la communication et des relations publiques de la Grande chancellerie, Ousmane Sawadogo, a relevé plusieurs manquements dans le traitement de l’information relative à l’emblème de la Nation, à l’hymne national, aux armoiries et à la devise.

D’où l’importance de cette session de formation pour éclairer la lanterne des professionnels des médias et corriger certaines dérives. « En cas d’outrage aux symboles de la Nation, des sanctions sont prévues par les dispositions pénales », a-t-il rappelé. Le directeur de cabinet du Grand Chancelier des ordres burkinabè, Ilassa Hervé Romba, s’est, quant à lui, réjoui de la tenue de cette formation à l’endroit des journalistes de Bobo-Dioulasso. Il les a invités à un traitement rigoureux et à une large vulgarisation des valeurs que représentent ces symboles, afin que chaque Burkinabè puisse les comprendre et en devenir un vecteur de sensibilisation.

Noufou NEBIE