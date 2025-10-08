Nous a rendu visite: le ministre Edasso Rodrigue Bayala salue le professionnalisme de Sidwaya

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a rendu visite aux Editions Sidwaya, mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de sa rubrique « L’invité de la rédaction », la Direction générale des Editions Sidwaya a reçu le ministre de la Justice et des Droits humains, Edasso Rodrigue Bayala, mercredi 8 octobre 2025, dans ses locaux, à Ouagadougou. Après quelques échanges avec la directrice générale de « la maison commune », Assetou Badoh, il s’est entretenu avec les journalistes de la rédaction du quotidien Sidwaya.

Pendant près de deux heures d’entretien, le ministre chargé de la Justice a passé en revue les grands axes, les grandes réalisations et innovations de son département. « Nous avons passé en revue l’ensemble des avancées enregistrées au ministère en charge de la justice et des droits humains et répondu aux questions des journalistes », a-t-il déclaré, à l’issue de l’entretien. Le ministre Bayala a apprécié l’organisation des Editions Sidwaya, en saluant

la qualité de la conservation des archives, véritable réservoir de mémoire du pays. « J’ai été impressionné par le professionnalisme des journalistes.

Leur maîtrise des questions judiciaires et juridiques ainsi que la pertinence de leurs interrogations traduisent un niveau d’expertise remarquable », a-t-il fait remarquer.

Pour le garde des sceaux, dans le cadre de la Révolution populaire progressiste dans lequel le pays est engagé, la presse joue un grand rôle dans le processus actuel de transformation des mentalités.

« Nous sommes en pleine révolution, dans une lutte acharnée contre le terrorisme et contre l’impérialisme qui subsiste encore dans notre pays. Cela exige une déconstruction des mentalités. Et la communication, à travers la presse, devient un outil essentiel », a-t-il ajouté. Il a ainsi traduit sa reconnaissance et son encouragement à la direction générale et l’ensemble du personnel pour le travail abattu, au regard de son rôle stratégique dans l’accompagnement de la révolution et la lutte contre le terrorisme. « J’ai tenu à féliciter la directrice générale et son équipe pour le travail remarquable qu’ils accomplissent chaque jour afin d’accompagner la Révolution progressiste et populaire, en offrant à nos populations une information juste et de qualité », a-t-il confié.

Abibata KARA