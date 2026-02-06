Festival International des Cultures Sahariennes: une forte délégation du Burkina participe à l’événement en République du Tchad

Le Secrétaire Général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bètamou Fidèle Aymar TAMINI a conduit une délégation Burkinabè qui prend part à la 6ème édition du Festival International des Cultures Sahariennes (FISCA) qui se tient sous le thème <<Coopération sud-sud : Culture et Tourisme durable pour des territoires inclusifs>>.

Le Burkina Faso est pays invité d’honneur de cet événement qui se déroule du 7 au 13 février 2026 dans la province de l’Ennedi, située au Nord-Est du Tchad et à 1130 Km de la capitale N’Djamena.

La cérémonie d’ouverture du FISCA 2026 est placée sous le Très haut patronage du Maréchal Mahamat Idriss Deby ITNO, Président de la République du Tchad et connaîtra également la présence du Premier Ministre du Burkina, Son Excellence Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO accompagné du Ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

Le ballet national du Burkina assurera une prestation à l’ouverture de l’événement demain samedi 7 février au bord du massif de l’Ennedi.