MCCAT : Passation de charges à la tête de la Direction de la Gestion des Finances

Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Sy Christian OUATTARA a présidé la cérémonie de passation de charges entre les Directeurs de la Gestion des Finances (DGF) entrant et sortant, ce jeudi 5 février 2026.

Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 29 janvier 2026, Donnibo Jacob DA a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions de Directeur de la Gestion des Finances (DGF) en remplacement de Salifou NANA.

Prenant fonction, le nouveau DGF du MCCAT a invité ses collaborateurs à travailler en toute collégialité, dans la diligence et le professionnalisme pour plus de résultats dans l’exécution du budget du département.

<<Chers collaborateurs de la chaîne financière et des autres structures techniques et spécifiques, je serai heureux de travailler avec vous et de vous accompagner avec les possibilités que nous offre le budget du département >>, s’est-il exprimé.

Le DGF sortant, Salifou NANA, a invité ses désormais anciens collaborateurs à une franche collaboration avec leur nouveau Directeur.

Le Directeur de Cabinet a formulé des vœux de plein succès et a souhaité un bon vent respectivement aux DGF entré et sorti.