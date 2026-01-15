« Les restaurants par terre » se multiplient dans les rues de la capitale burkinabè. Certes, ces vendeurs et vendeuses de nourriture en plein air répondent au besoin d’une certaine couche de la population, mais, la question de l’hygiène dans ces lieux de vente

suscite parfois des inquiétudes. Surtout, durant l’harmattan qui est là avec son lot de poussière, vent…De plus, « ces restaurants bon marché » sont parfois situés aux abords des voies, dans les marchés ou chantiers. Il est impératif de bien couvrir les aliments.

La propreté dans les restaurants repose sur des règles strictes dont l’hygiène du personnel (mains propres, vêtements et coiffes), la gestion des déchets (poubelles fermées) … Donc, c’est le lieu d’interpeller ces commerçants de friandises, riz et autres mets à protéger les aliments pour éviter leur pollution par la poussière. C’est vrai que ces derniers assurent la

survie de leurs familles grâce à ce commerce, mais, ils doivent aussi respecter les règles élémentaires

d’hygiène en vue de protéger la population.

Aly SAWADOGO