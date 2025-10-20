Foire virtuelle le Faso digital : la Ire édition se déroule du 18 au 25 octobre 2025

A l’occasion du 22e anniversaire de sa création, le média Faso.net organise du 18 au 25 octobre 2025, la première édition de la foire virtuelle ‘’le Faso digital’’. La cérémonie d’ouverture de la foire a eu lieu, le samedi 18 octobre dernier, à Ouagadougou.

Du 18 au 25 octobre 2025 se tiennent la première édition de la foire virtuelle des solutions digitales au Burkina. La cérémonie d’ouverture de cette Ire édition a eu lieu, samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou. Le thème retenu est : « Innover pour reconstruire le numérique au service d’un Burkina Faso résilient ». L’objectif, selon le promoteur de la foire virtuelle ‘’le Faso digital’’, Cyriaque Paré, est de promouvoir l’innovation numérique comme moteur de transformation pour le Burkina. Elle vise à créer une vitrine pour

les startups, chercheurs, développeurs, institutions et à encourager des solutions numériques pour répondre aux défis de l’éducation, la santé, l’agriculture, la sécurité et la

finance.

Cyriaque Paré a relevé que la foire se déroulera entièrement en ligne, via la plateforme immersive et interactive sur le lien : www.lefasodigital.net. Il a expliqué que les temps forts de cette édition sont la mise en lumière des activités des solutions digitales, des conférences et panels sur la souveraineté numérique, la transformation digitale, le concours d’innovation digitale, les masters-class techniques pour étudiants, professionnels et amateurs. Une soirée de remise de prix, suite à un concours, est aussi au programme.

Le promoteur a en outre confié que la foire virtuelle s’adresse à un public large. Il a également laissé entendre que l’ambition est d’institutionnaliser l’événement chaque année et renforcer un écosystème numérique burkinabè. Le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, qui a présidé la cérémonie d’ouverture a félicité le promoteur. Elle a souligné que la foire virtuelle est une tribune qui va permettre de contribuer à la transformation digitale et renforcer la résilience

nationale face aux crises majeures et au développement socio-économique du pays.

A ses dires, cette foire n’est pas seulement un évènement technologique, mais une contribution au défi actuel du pays des Hommes intègres.

Un puissant levier de reconstruction

Elle représente un cadre d’encouragement des jeunes talents et de mobilisation des

acteurs autour des leviers numériques de la résilience, a assuré le ministre. La 2e vice-présidente de l’Assemblée législative de transition (ALT), Hawa Fofana, représentante du Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, patron de l’édition, a réaffirmé l’engagement et la volonté de l’institution parlementaire à soutenir l’initiative numérique et technologique. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué l’initiative portée par le Faso.net, pilier de la presse en ligne au Burkina.

Il a signifié que le numérique représente un puissant levier de reconstruction, de solidarité et de souveraineté. « Il n’est plus un lieu de luxe ni un simple outil de communication, il est aujourd’hui un pilier stratégique de la transformation du Burkina », a-t-il souligné. Il a par ailleurs affirmé que le gouvernement s’est engagé à bâtir un Burkina souverain, prospère et résilient en s’appuyant sur les innovations locales et la transformation numérique.

« Mon département entend tirer parti des opportunités qu’offre le numérique dans tous les segments liés à la communication, la promotion du patrimoine culturel et touristique », a-t-il souligné. Gilbert Ouédraogo a invité tous les acteurs à s’unir autour de l’ambition Faso digital pour faire du numérique, un moteur de la reconstruction et de la résilience nationale. Pour y participer, les intéressés sont invités à taper : www.lefasodigital.net.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Collaborateur)