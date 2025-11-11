France: l’ex-Président, Nicolas Sarkozy, libéré sous contrôle judiciaire

L’ancien Président français, Nicolas Sarkozy, a été libéré de prison, lundi 10 novembre 2025, 20 jours après sa condamnation dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

L’ex-Président de la France, Nicolas Sarkozy est libre. Condamné le 21 octobre 2025, la justice a accepté sa demande de mise en liberté et l’a placé sous contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy était sous le coup d’une condamnation dans l’affaire du financement libyen pour sa campagne présidentielle en 2007, et incarcéré à la prison de La Santé. Toutefois, il est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction notamment de quitter le territoire français et interdiction d’entrer en contact avec tout fonctionnaire du ministère de la Justice et le Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en attendant son procès en appel.

Cette détention inédite pour un ex-président de la République a suscité de vifs débats, car, s’agissant aussi d’une première dans l’Union européenne, où aucun ancien chef d’Etat n’a connu l’emprisonnement. Nicolas Sarkozy, qui est âgé de 70 ans, a quitté la prison parisienne de la Santé à bord d’une voiture aux vitres teintées, escortée par des motards de la police.

Les dates précises du procès en appel en mars 2026, qui n’ont pas encore été officiellement annoncées, devraient être communiquées aux avocats jeudi 13 novembre. Par ailleurs, l’ex-Président reste mis en examen dans plusieurs affaires, dont celle de la subornation présumée de témoin impliquant Ziad Takieddine, l’intermédiaire clé du dossier libyen.

Soumaïla BONKOUNGOU