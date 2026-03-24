Gestion des carrières au ministère en charge de l’enseignement secondaire: près de 89% des dossiers déjà traités.

Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a animé une conférence de presse sur la gestion de carrière de ses agents, lundi 23 mars 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique enregistre des avancées significatives dans la gestion des carrières des agents du département, avec 30 360 dossiers traités sur 34 161, soit un taux d’exécution de 88,87% à la date du 21 mars 2026. C’est ce qui ressort de la conférence de presse, animée le lundi 23 mars 2026, à Ouagadougou par le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, Moumouni Zoungrana.

Face aux journalistes, le ministre chargé de l’Enseignement secondaire a indiqué que la gestion des dossiers du personnel constitue « le socle de la crédibilité de l’administration » et un élément clé dans la garantie des droits des agents. Il a assuré que son département, malgré un contexte marqué par des contraintes budgétaires et un déficit en ressources humaines spécialisées, a engagé des actions structurantes pour améliorer le traitement des dossiers et renforcer la transparence des procédures. Le ministre a expliqué avoir entamé des cadres de concertation, d’écoute et de dialogue, à travers plusieurs régions, afin de faire un diagnostic pour relever les défis majeurs du ministère, dès sa prise de fonction le 14 janvier 2026. De son avis, ces consultations ont permis d’identifier trois priorités majeures, notamment les équipements, le fonctionnement des services et la gestion des carrières.

S’agissant spécifiquement des carrières, un chronogramme de traitement des dossiers a été établi accompagné d’un outil de communication, notamment une application « DRH-MESFPT », afin de permettre aux agents de suivre de près l’évolution de leurs carrières. Cette plateforme qui combine réseaux sociaux et messagerie instantanée, a poursuivi M. Zoungrana enregistre déjà plusieurs milliers de documents administratifs en moins d’un mois d’expérimentation.

Assurer l’équité et la justice

Il a précisé que d’autres mesures ont été prises, à savoir l’ouverture d’un service solde propre au ministère, ainsi que la formation prochaine des responsables régionaux des ressources humaines pour rapprocher les services des usagers et désengorger le niveau central. Une opération dite « caisse vide » est également prévue pour apurer les dossiers restants d’ici fin avril 2026, a-t-il assuré.

Le ministre Zoungrana a insisté aussi sur la nécessité d’assurer l’équité et la justice dans le traitement des dossiers. Il a instruit de prendre en compte les préoccupations spécifiques de certains corps, comme ceux des administrateurs des lycées et collèges, les agents de la vie scolaire et certains enseignants.

Tout en saluant l’accompagnement des autorités nationales et la solidarité gouvernementale, Moumouni Zoungrana a exprimé sa reconnaissance aux acteurs de l’éducation, en particulier ceux exerçant dans les zones à défi sécuritaire, pour leur engagement en faveur de la continuité du service éducatif. il a appelé à la mobilisation collective, à la discipline et à l’intégrité pour bâtir une administration performante et une école capable de répondre aux enjeux de développement du Burkina Faso.

Répondant aux questions, Moumouni Zoungrana, a expliqué que l’application DRH-MESFPT vise à faciliter la gestion des dossiers administratifs des agents sans nécessiter obligatoirement une connexion internet, afin de réduire les difficultés autrefois vécues, notamment en zones rurales. Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre les réformes dans la transparence, en restant à l’écoute des acteurs et en améliorant progressivement les conditions de travail, en matière d’équipements.

Abdoulaye BALBONE

Ahmed Abdoul Aziz HEBIE

(Stagiaire)