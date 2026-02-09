Hadj 2026: des pèlerins s’activent pour l’obtention du certificat d’aptitude

Le comité d’organisation du Hadj 2026 a initié, vendredi 06 février 2026, à Ouagadougou, une sortie pour constater le déroulement de la visite médicale des pèlerins en vue de l’obtention du certificat d’aptitude.

Le certificat d’aptitude institué en 2025 est obligatoire pour pouvoir accomplir le pèlerinage à la Mecque. De ce fait, cette année, il est même intégré dans les dispositifs du visa saoudien. Dans l’optique de permettre aux pèlerins de l’obtenir dans de meilleurs délais, une opération de la visite médicale des pèlerins a été lancée, le lundi 24 janvier partout au Burkina. Elle va se poursuivre jusqu’en mai. Pour s’imprégner de l’évolution de l’activité, le comité d’organisation du Hadj 2026 a organisé une sortie-terrain à l’intention des journalistes, vendredi 06 février 2026, à l’Office de santé des travailleurs (OST) de Ouagadougou.

Il ressort du constat que le centre connait une forte affluence des candidats au Hadj. L’on note également que tous les moyens humains et matériels sont réunis pour accélérer l’attribution des certificats d’aptitude. « Ici, trois médecins s’occupent de la vérification des résultats. Les pèlerins sont répartis de façon équitable de sorte que les choses avancent vite », a confié le coordonnateur de la clinique des travailleurs de l’OST, Ousmane Nikiéma.

Et de préciser qu’au cours des deux semaines d’activités, environ 1000 personnes ont été déjà reçues. « En moyenne, les médecins reçoivent 75 personnes par jour », a-t-il estimé.M. Nikiéma a expliqué que lorsque les pèlerins arrivent le matin, ils vont directement à la caisse pour payer les frais qui s’élèvent à 22 500 FCFA dont 5 000 FCFA pour le certificat d’aptitude. « Apres avoir payé ce montant, on leur remet un carnet et tous les bulletins d’examens. Ensuite, ils passent au laboratoire pour les prélèvements. Puis, ils vont à la cardiologie pour faire l’électrocardiogramme », a-t-il détaillé.

« Tout se déroule bien »

En ce qui concerne les femmes, le coordonnateur a souligné qu’elles doivent également faire des examens au niveau de la santé de la reproduction pour s’assurer qu’elles peuvent aller au pèlerinage, sans avoir de désagrément. « Après avoir fait le tour de ces trois services, les pèlerins doivent revenir le lendemain, pour prendre les résultats et les présenter aux médecins qui vont juger de leur aptitude, avant de délivrer le certificat », a-t-il clarifié.

Le responsable sanitaire au comité d’organisation du Hadj 2026, Dr Lassina Konaté, a affirmé que la visite médicale se déroule bien dans tous les chefs-lieux de région ainsi que dans les chefs-lieux de deux provinces que sont Koupéla et Kongoussi. A Ouagadougou, Dr Konaté a mentionné qu’en plus de l’OST, tous les trois Centres hospitaliers universitaires (CHU) et les Centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA) de Kossodo, de Pissy ont été retenus pour cette opération de visite médicale des pèlerins. Pour lui, l’objectif de cette visite médicale est de vérifier non seulement la santé des pèlerins, mais aussi leur prodiguer éventuellement des conseils.

« Ceux qui sont malades, on les oriente vers les spécialistes pour qu’ils fassent des bilans et se faire soigner ; c’est-à-dire prendre des médicaments qui couvrent la période du pèlerinage. Cette période est d’environ un mois pour chaque pèlerin », a-t-il dit.

Dr Konaté a, en outre, fait savoir que les examens concernent, entre autres, la numération formule sanguine, la glycémie, la créatinine pour voir la fonction des reins. « Cette année, on a ajouté les transaminases qui sont des enzymes mesurées par prise de sang pour évaluer la santé du foie. Pour les femmes en âge de procréer, on a demandé un test de grossesse. Aussi, les pèlerins de plus de 50 ans doivent faire un Electrocardiogramme (ECG) pour voir le fonctionnement du cœur », a-t-il insisté.

A l’entendre, contrairement à l’année dernière, les centres de santé resteront ouverts qu’au début des vols. En ce qui concerne la vaccination, il a indiqué qu’elle est intégrée à la visite médicale pour éviter que les pèlerins ne fassent pas des allers-retours.

Des pèlerins, à l’image de Ibrahim Sana, ont exprimé leur satisfaction pour avoir obtenu leur certificat d’aptitude. « Je salue le comité d’organisation du Hadj pour les efforts consentis, afin que les préparatifs se déroulent bien. Hier, je me suis fait prélever le sang. Je viens de recevoir mon certificat d’aptitude. Je suis très heureux. J’encourage les médecins à maintenir la dynamique », s’est-il réjoui.

Adama SAWADOGO