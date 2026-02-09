Enseignement supérieur: le Centre universitaire de Gaoua devient «Université Sib Sié Faustin

Le Conseil des ministres du jeudi 5 février 2026 a adopté un rapport relatif à un projet de décret portant érection du Centre universitaire de Gaoua (CUG) en université pleine avec pour dénomination: « Université SIb Sié Faustin » (U2SF).

Après 8 années de fonctionnement, le Centre universitaire de Gaoua (CUG) a connu une croissance soutenue de ses effectifs et de ses activités d’enseignement et de recherches. En effet, de 2017 à 2025, le nombre d’étudiants et celui des enseignants permanents sont passés respectivement de 165 à 1 166 et de 02 à 37. En outre, le CUG prévoit d’accueillir environ 2100 nouveaux bacheliers et 44 enseignants permanents par an à l’horizon 2028. Cette évolution indique une maturité académique et institutionnelle de l’établissement qui est désormais apte à assumer la mission d’une université.

L’érection du Centre universitaire de Gaoua en université pleine s’inscrit également dans un contexte de redéfinition de la politique éducative nationale bâtie autour de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ). Ce changement contribuera, entre autres, à répondre efficacement à la demande de formation de plus en plus forte, améliorer la gouvernance universitaire, atteindre les objectifs de diversification, de professionnalisation et de qualité de l’enseignement supérieur fixés par le gouvernement.

DCRP /MESRI