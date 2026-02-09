Réseau des Caisses populaires du Burkina: des vœux sur fond d’amélioration des indicateurs de gestion du crédit en 2026

Les travailleurs de la Faîtière des caisses populaires du Burkina ont présenté leurs vœux de nouvel an au président du conseil d’administration de la structure, Adama Kaboré, vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou.

Les travailleurs de la Faîtière des caisses populaires du Burkina s’engagent à œuvrer davantage pour améliorer les indicateurs de gestion du crédit en 2026. Ils l’ont réaffirmé ce vendredi 6 février 2026 au cours d’une cérémonie de présentation de vœux au Président du conseil d’administration (PCA) de la faitière, Adama Kaboré. Un moment marqué par la remise des attestations de reconnaissance et de cadeaux au PCA.

Le représentant du personnel, Joël Sawadogo, d’entrée de jeu, a souhaité au PCA et à ses proches et collaborateurs une bonne année 2026 pleine de santé et de prospérité. Réaffirmant la volonté des travailleurs à faire briller à nouveau les étoiles du Réseau des

caisses populaires du Burkina (RCPB), il a soumis aux dirigeants des doléances. Il s’agit de l’adoption d’une politique de crédit dédiée au personnel du RCPB à des conditions favorables, symbole de fidélité et d’engagement. « Cette politique de fidélité est essentielle pour maintenir une équipe motivée et engagée », foi de M. Sawadogo.

En outre, a-t-il ajouté, la facilitation de l’acquisition de logements, la révision des politiques d’incitation et le règlement définitif de la question du calcul du congé payé à verser au personnel, sont entre autres, les préoccupations des travailleurs. Il a enfin rassuré de l’accompagnement de la direction générale par le personnel dans la recherche de solutions innovantes pour la satisfaction des membres.

A ces doléances, Le PCA Adama Kaboré a promis de travailler de concert avec la direction générale pour créer des conditions satisfaisantes au profit des travailleurs. Il a d’ailleurs salué les efforts consentis au quotidien par tous les acteurs pour que le RCPB continue d’être le leader de la finance décentralisée au Burkina Faso. Grâce à la détermination de tous les acteurs, le RCPB a engrangé des résultats satisfaisants en 2025, malgré un contexte délicat, a indiqué le PCA. Et de les inviter à redoubler d’ardeur au travail « Le RCPB est et doit demeurer un véritable outil de développement endogène au service des populations : hommes, femmes, jeunes », a-t-il souhaité.

Cependant, le PCA a regretté certaines actions qui tendent à la déstabilisation à travers le non-respect institutionnel des règles de déontologie, la propagation des rumeurs et des propos de dénigrement par la presse et les réseaux sociaux. « Tous ces actes constituent des attaques directes contre la pérennité de notre institution et par extension contre l’épanouissement du citoyen burkinabè », a-t-il estimé. C’est pourquoi il a encouragé toute personne qui se livrerait à de tels actes sciemment, à revenir à la raison. « Notre mission est de servir, notre devoir est de protéger et garantir les intérêts des membres et partant, la pérennité du RCPB », a-t-il insisté.

Adama SEDGO