Hadj 2026 : ouverture de la plateforme numérique d’inscription des pèlerins ce 3 janvier

Le comité d’organisation du hadj 2026 est déjà à pied d’œuvre pour la réussite de l’évènement. En effet, selon les informations parvenues à Kantigui, la plateforme numérique conçue pour l’inscription des candidats au hadj sera ouverte le 3 janvier 2026 de 14h à 18h pour la première ouverture et pour la seconde, le 6 janvier 2026 de 14h à 18h. « Les candidats inscrits à l’issue de la première ouverture de la plateforme doivent confirmer leur inscription du 3 au 5 janvier 2026 auprès des agences qu’ils ont choisies pour leur encadrement. Les candidats inscrits à l’issue de la deuxième (…)

Retrouvez On murmure sur : https://www.sidwaya.info/numerique/

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89