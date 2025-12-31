Reconquête du territoire: le Premier ministre galvanise les forces combattantes à Di

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, s’est rendu, ce mardi 30 décembre 2025, auprès du détachement militaire de Di, localité autrefois sous emprise terroriste. Cette sortie a permis au chef du gouvernement de féliciter les forces combattantes pour les résultats obtenus sur le terrain et de leur assurer le plein soutien du gouvernement dans l’accomplissement de leur mission.

La commune de Di revit et se développe. Elle a été libérée puis réinstallée grâce à l’opération militaire d’envergure dénommée Tourbillon Vert 2, conduite avec succès du 27 février au 2 avril 2025 dans la Boucle du Mouhoun. Grâce à la vigilance, à la discipline et à la rigueur opérationnelle des troupes, Di demeure hors de portée de l’ennemi, malgré ses tentatives régulières d’incursions et de harcèlements.

Un millier d’hommes et de femmes sont mobilisés, quotidiennement, pour la sécurisation et la pacification de cette zone stratégique au fort potentiel agricole, pastoral et halieutique. A la troupe rassemblée, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a d’abord transmis un message de gratitude au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du gouverne-ment et de l’ensemble du peuple burkinabè. Il a salué un engagement exemplaire qui a permis de redonner dignité et fierté au Burkina Faso.

« Grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre engagement, l’honneur et la fierté du peuple burkinabè ont été rétablis ici à Di et dans la vallée du Sourou. L’opération Tourbillon Vert 2 a permis de vaincre l’ennemi à Di. Aujourd’hui, cette victoire se consolide jour après jour grâce à chacun de vous », a-t-il souligné. Il a rappelé l’importance stratégique et humaine de cette localité, affirmant : « Di, c’est la perle du Burkina Faso. Cette localité est riche de son histoire, de ses hommes et de ses potentialités. C’est une zone qui peut nourrir tout le Burkina Faso ». Le Premier ministre a ensuite appelé à maintenir une vigilance constante et un niveau d’engagement élevé pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation en vue de permettre aux populations laborieuses de poursuivre sereinement leurs activités.

« Vous devez être soudés”

Il a averti que l’adversaire demeure à l’affût : « L’ennemi espère que nous baissions l’engagement, que nous baissions la vigilance. Le combat continue et appelle une vigilance de tous les jours et de tous les instants. Vous ne devez pas dormir, vous ne devez pas

penser que la guerre est finie ». Il a également mis en garde contre les campagnes de désinformation, notamment les réseaux sociaux qui sont un champ de bataille de l’ennemi, qui cherche à diffuser de fausses informations pour décourager et paniquer la troupe. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a par ailleurs insisté sur la cohésion, la solidarité et la collaboration avec les popula-tions, facteurs essentiels pour consolider durablement les acquis.

« Vous devez être soudés, solidaires les uns avec les autres et complices avec les populations, parce que c’est pour elles que vous êtes là. C’est grâce à cette unité que la victoire réalisée ici en mars 2025 va se consolider définitivement », a-t-il expliqué. Il a du reste réaffirmé l’engage-ment total du gouvernement, sous le leadership du président du Faso, à soutenir les forces combattantes en ces termes :

« Le gouvernement travaille jour et nuit pour améliorer de façon continue vos conditions sur le terrain, que ce soit en termes d’équipements, de logistique ou d’effectifs ».

A l’orée de la nouvelle année, il leur a adressé ses vœux : « Que 2026 soit l’année de la victoire totale à Di et dans la vallée du Sourou. Que Dieu et les mânes des ancêtres vous protègent tous ». En marge de cette adresse à la troupe, le chef du gouvernement s’est entretenu avec les forces vives de Di, les exhortant à renforcer la solidarité et la cohésion sociales. Cette visite du Premier ministre réaffirme l’engagement indéfectible du gouvernement à accompagner les forces engagées sur le terrain, à consolider les acquis sécuritaires et à soutenir les communautés dans le processus de stabilisation durable des zones reconquises.

DCRP/Primature