Immersion patriotique: rentrée des classes pour plus de 2000 bacheliers dans les Tannounyan

L’immersion patriotique obligatoire des bacheliers de la dernière session de la région des Tannounyan a officiellement débuté, le mercredi 13 août 2025, à Banfora. Environ 2 600 appelés venus de toute la région, sont répartis sur 4 sites dans la ville de Banfora pour la circonstance.

Le mercredi 13 août 2025 était jour de rentrée des classes pour les bacheliers de la région des Tannounyan, pas pour une année scolaire mais plutôt pour l’immersion patriotique. Le lancement officiel du début de cette immersion a eu lieu dans la cour du lycée municipal Hema Fadouah de Banfora. C’était à la faveur d’une montée des couleurs nationales assurée par les bacheliers et présidée par le Secrétaire général de la région (SGR), Toussaint Méda. Juste après la montée des couleurs nationales, il a été diffusé au profit des appelés, le message du président du Faso, à l’endroit de tous les bacheliers engagés dans cette immersion.

Dans ledit message, le chef de l’Etat a appelé les nouveaux bacheliers engagés à être fiers d’être parmi la première promotion de cette initiative. A travers ce message, le président du Faso est convaincu que ces jeunes bénéficieront d’un certain nombre de rudiments pour mieux affronter la vie active. A l’en croire, ils apprendront plusieurs valeurs durant leur séjour, telles que être des patriotes, aimer la patrie et à ne jamais la trahir. Aussi, a poursuivi le capitaine Ibrahim Traoré, ces jeunes au sortir de leur immersion, vont savoir d’où ils viennent, le bienfondé de la révolution populaire progressiste, et se projeter dans l’avenir.

Aussi, a affirmé le président du Faso, à travers ce que les appelés apprendront, ils seront à mesure de comprendre le monde d’aujourd’hui avec ses atrocités, et certainement d’où vient la guerre à laquelle fait face leur patrie. Pour le chef de l’Etat, il faut que les Burkinabè révolutionnent leurs vies. « Nous sommes en retard et avec la guerre, nous avons besoin de citoyens disciplinés, engagés, patriotes et solidaires, pour aller vite », a-t-il insisté dans son adresse.

Le Pays des Hommes intègres, à s’en tenir aux propos du président du Faso, a des potentialités qui étaient mal exploitées, en témoignent comme il l’a précisé, les nombreuses réalisations faites sur le front du développement malgré la guerre. Aussi, aux yeux du chef de l’Etat, à l’issue de l’immersion, les jeunes appelés doivent savoir comment faire face à l’impérialisme et à ses œuvres et doivent répandre les bonnes pratiques qu’ils apprendront auprès de leur entourage. Le SGR, a dans la même veine, encouragé les appelés à être à l’écoute de leurs encadreurs afin de devenir des citoyens modèles de demain.

Ce sont au total 2 679 nouveaux bacheliers de la région, dont 2 099 dans la Comoé, qui ont convergé à Banfora pour la présente immersion. Ils sont répartis sur 4 sites dans la ville de Banfora, le lycée municipal Hema Fadouah Gnambiah, le lycée provincial Lompolo Koné, le Lycée municipal Jacques Toulat et les Etablissements Louis Querbes.

Alpha Sékou BARRY

