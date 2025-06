Journée nationale de l’arbre: les ministères de la défense et de l’environnement mettent 600 plants en terre pour un Burkina vert

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants et le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ont mis en terre 600 plants, lors de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, samedi 21 juin 2025, à Ouagadougou

A l’occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), samedi 21 juin 2025, le ministère de la Défense et des Anciens combattants et le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement ont répondu à l’appel de plantation de cinq millions d’arbres sur le territoire national. En effet, les deux départements ministériels ont mis en terre 600 plants dans le respect de l’initiative : « Heure patriotique pour reverdir le Faso », dont 500 plants au sein du ministère en charge de la défense et 100 plants au Centre culturel des armées.

Le représentant du ministère en charge de la défense, le colonel-major Salif Tengueri, a exprimé sa satisfaction et celle du département à respecter le mot d’ordre lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a expliqué que de concert avec le ministère en charge de l’environnement, l’opération a été couplée au traditionnel reboisement au niveau du bosquet du département en charge de la défense. Le colonel-major Tengueri a assuré que pour l’entretien des arbres, un réseau d’irrigation a été mis en place au niveau du bosquet.

Il a remercié les autorités coutumières et donateurs pour leur accompagnement à chaque reboisement. Le Naaba Kaongo de Nagrin a salué la hiérarchie militaire pour la bonne cohabitation. Il s’est réjoui de la plantation des arbres car, pour lui, ce sont les plantes qui donnent la vie à travers la nature.

« Nous remercions le gouvernement pour l’initiative et demandons à Dieu de faire régner la paix au Burkina Faso », a-t-il déclaré. Le donateur pépiniériste, Jean Compaoré, s’est réjoui d’avoir offert des plantes au ministère de la Défense et des Anciens combattants pour répondre à l’appel du président du Faso. Le deuxième donateur, Jean Kaboré, a souligné que ce don est un geste pour honorer l’appel du président du Faso qui incite à la verdure du Faso à travers des plantes médicinales.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Collaborateur