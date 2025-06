Journée nationale de l’arbre: le ministère en charge de la communication reverdit son bosquet avec 800 plants

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a mis en terre 800 plants, dans son bosquet à Ouagadougou, samedi 21 juin 2025. C’était à l’occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), commémorée sur le thème, « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Dans la matinée du samedi 21 juin 2025, les acteurs du ministère de la Communication,

de la Culture, des Arts et du Tourisme se sont retrouvés dans le quartier Balkuy, à

Ouagadougou. Dans un bosquet, d’une superficie de trois hectares, dans la ceinture verte, dédié au département, ils ont mis en terre 800 plants de plusieurs variétés. Ce sont des plantes médicinales, des arbres fruitiers et ombrageux.

Il y a eu également des espèces utilisées dans la confection des instruments de musique et des œuvres d’art. A ce sujet, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a fondé l’espoir que d’ici à deux, trois ou à cinq ans, des artistes se serviront de ces plantes pour confectionner des guitares, des koras et des djembés et ainsi que des balafons.

Il s’est également réjoui de la mobilisation de son département pour répondre à l’appel du chef de l’Etat. Celui de reverdir le Faso en une heure avec cinq millions de plants. Une initiative lancée à l’occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), commémorée sur le thème, « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et

climatique des communautés ».

Un acte citoyen et patriotique

Et les Editions Sidwaya ont joué leur partition à la restauration du couvert végétal. Les agents de la « Maison commune » ont planté plusieurs espèces

d’arbres. « Nous avons décidé de participer à cette action en plantant plusieurs arbres, dont des baobab, arbres de longévité qui seront utiles à l’humanité et pour longtemps. C’est un acte citoyen », s’est exprimée la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh.

C’est le même engagement à l’Agence d’information du Burkina (AIB). Pour sa directrice générale, Séraphine Somé, la présence de son media sur le site est aussi une réponse à l’appel du président du Faso, demandant à chaque Burkinabè de poser ce jour, cet acte patriotique en plantant des arbres à travers tout le pays. D’autres acteurs et institutions, partenaires clés du ministère en charge de la communication ont affirmé leur engagement en faveur de la protection de l’environnement et de la valorisation des

ressources végétales locales.

C’est le cas de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL). Pour sa directrice chargée de la communication, Djélika Drabo, il s’agit d’une action noble. « Ce sont des actions citoyennes, et au-delà de notre mission régalienne qui est la protection des données à caractère personnel, nous sommes aussi présents sur d’autres fronts afin de montrer à la population que la CIL est là pour elle », a-t-elle justifié. Un engagement pris par tous ceux qui étaient sur les lieux, chacun ayant la géolocalisation des plants mis en terre.

Et pour faciliter ce suivi, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a annoncé la réalisation dans les semaines à venir d’un forage sur le site.

« Nous allons veiller personnellement à ce que ce bosquet soit véritablement une

réussite», s’est-il engagé. Pour le ministre Ouédraogo, cet acte symbolise désormais l’engagement de son département pour la protection de l’environnement et la lutte contre les effets du changement climatique.

Mariam OUEDRAOGO

mesmira14@gmail.com

Abibata KARA

(Stagiaire)