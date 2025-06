Journée nationale de l’arbre : plus de 6 000 plants mis en terre dans le bosquet des sportifs

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a planté 6 108 plants à l’occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre, samedi 21 juin 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la célébration de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre couplée à l’initiative gouvernementale, l’heure patriotique pour reverdir le Faso, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a réalisé un bosquet dénommé « Bosquet des sportifs » à l’arrondissement 12 de Ouagadougou sur un espace d’environ 5 hectares. 6 108 pieds de diverses plantes notamment des arbres forestiers et des arbres fruitiers y ont été plantés en une heure, samedi 21 juin 2025. Pour le directeur de cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Evariste Dabiré, le département ministériel n’est

pas en marge de cet élan patriotique.

C’est pourquoi, a-t-il dit, il s’est engagé à relever le challenge du gouvernement, celui de planter cinq millions d’arbres en 1 heure en aménageant un espace pour planter plus de 6 000 arbres tout en respectant le temps record donné par le gouvernement. « Le tout n’est pas de planter, mais le plus important est de pouvoir entretenir ce que l’on a mis en terre. Le ministère en charge des sports a bien voulu innover en construisant un forage d’une capacité de 8 mètres cube avec une installation complète pour faciliter la prise en charge des plantes », a-t-il ajouté. Evariste Dabiré a encouragé les acteurs à continuer l’initiative dans les jours à avenir au regard de l’espace qui est toujours disponible.

Il a annoncé, au-delà de la plantation d’arbres, d’autres initiatives prévues pour aménager le site. « Le ministère en charge des sports entend clôturer le site afin d’y installer des infrastructures pour le bonheur de la population et des sportifs. Le département a décidé d’en faire un bosquet sportif dans lequel il y aura des outils pour la pratique du sport et des loisirs », a soutenu M.Dabiré. Il a expliqué que l’objectif d’aménager le site est de permettre aux riverains de passer du temps dans un endroit convivial avec des espaces de détente et de loisirs et aux sportifs de disposer d’un espace pour les entrainements.

Boukary BONKOUNGOU

Yiéniboani Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)