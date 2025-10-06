Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: des étudiants de l’ISPP à bâtons rompus avec les Etoiles du Faso

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions a organisé une rencontre d’échanges et de partage d’expériences avec les Etoiles du Faso, vendredi 3 octobre 2025, à Ouagadougou.

A l’occasion des activités de la 2e phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) qui se déroulent du 02 au 16 octobre 2025, le ministère en charge de la justice organise des séances de partage d’expériences entre les jeunes universitaires et les Etoiles du Faso. C’est dans cette dynamique que s’est tenue la rencontre avec les étudiants de l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP), vendredi 3 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Harouna Kadio, a rappelé que cette phase des JEPPC est placée sur le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ». Un thème qui, selon lui, interpelle d’une part, sur le sens et la portée des valeurs d’ordre et de la discipline et d’autre part, sur le devoir de mettre en avant l’intérêt supérieur de la nation en bannissant les attitudes et comportements de désordre, d’indiscipline et d’anarchie. Il a expliqué que la rencontre de partage d’expérience avec les Etoiles du Faso, dans les universités publiques et privées a pour objectif de raviver la fibre patriotique chez les étudiants, en particulier, et la jeunesse en général.

Partager les parcours inspirants

Harouna Kadio a également confié qu’il s’agit d’une occasion parfaite pour les Etoiles du Faso de partager, avec les jeunes leurs modèles de créativité, de combativité et d’engagement citoyen afin de susciter en eux l’ambition, l’audace, la patience et la persévérance. Il a, par ailleurs, soutenu que le défi de la Nation est de promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. « Alors que nous magnifions vos qualités et performances, je vous réitère mes encouragements à poursuivre vos efforts avec plus de détermination, car vos actions dépassent le simple cadre individuel.

Elles inspirent la mémoire collective en faveur d’un Burkina Faso uni et solidaire », leur a-t-il fait comprendre. Trois Etoiles ont échangé avec les étudiants. Il s’agit de chef André Bayala, grand chocolatier africain connu pour sa maîtrise de la transformation du cacao, Ramata Edwige Ilboudo/Diallo, entrepreneure dans le domaine de la santé et promotrice de l’école Ste Edwige et Inoussa Saré, acteur majeur du secteur associatif à travers le RENAIDS.

Chacun a partagé son histoire, ses défis et les valeurs qui ont jalonné son chemin vers l’excellence. Ils ont insisté sur l’importance de la discipline, du travail bien fait, du respect des autres. Les Etoiles ont exhorté les étudiants à faire preuve d’intégrité dans leur parcours académique et professionnel.

Le président des Etoiles, Inoussa Saré, a confié que c’est un honneur pour eux de partager leurs expériences avec la jeunesse. Il a précisé qu’après la rencontre à l’ISPP, les Etoiles du Faso seront dans les villes de Kaya et Ouahigouya dans le but de partager leurs parcours inspirant avec d’autres étudiants du Burkina Faso. Il a aussi invité les jeunes à soutenir les initiatives présidentielles de développement et à respecter les biens publics.

La représentante des étudiants de l’Institut supérieur polytechnique, Ivonne Carine Cynthia Kinda, a remercié l’ensemble des acteurs engagés dans la promotion des valeurs de citoyenneté et pour l’opportunité offerte à elle et ses camarades d’échanger avec les Etoiles du Faso. Elle s’est dit engagée à mettre en pratique les conseils prodigués.

Soumaïla BONKOUNGOU

Soukriya NACRO

(Stagiaire)