La Douane Burkinabè Fait Coup Double Contre le Terrorisme et le Trafic d’Espèces Protégées

Ouagadougou –

L’Administration douanière, sous l’impulsion de son Directeur Général, Yves Kafando, a récemment mis en lumière deux saisies majeures, témoignant de son rôle crucial dans la sécurisation du territoire et la protection de l’environnement. Ces opérations de contrôle ont abouti à la confiscation d’un lot important d’explosifs et de détonateurs, ainsi que de défenses d’éléphant.

🚨 Une Saisie de Matériel Dangereux Destiné à la Destruction

La saisie la plus préoccupante concerne un lot de plus de 25 000 éléments de détonateurs et d’explosifs. Ces matériaux sont considérés comme extrêmement dangereux pour les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et pour la population, car ils sont malheureusement utilisés à des fins détournées contre les FDS, mettant en danger la vie des combattants.

Reconnaissant la spécificité de ce matériel, l’administration douanière a procédé à sa remise à l’Armée pour qu’elle assure la destruction. Le lieutenant-colonel Lassané Porgho, commandant de la 2e région militaire, a exprimé la fierté de l’Armée de recevoir ce matériel, soulignant que la saisie et la destruction participent activement à la lutte contre les groupes armés terroristes (GAT), dont ces produits renforcent les capacités. L’Armée, possédant la capacité spécialisée pour cette tâche, a salué l’action de la Douane.

🐘 Protection de la Faune : Des Défenses d’Éléphant Confisquées

Parallèlement, un lot de défenses d’éléphant a également été saisi. Ces défenses proviennent de l’éléphant ($Loxodonta \text{ africana}$), une espèce faunique intégralement protégée par des textes nationaux et supranationaux, comme la CITES. L’abattage de l’éléphant pour son ivoire, considéré comme un trophée, est strictement interdit.

Le représentant de la brigade régionale des Eaux et Forêts du Guiriko a souligné que, les espèces protégées ne pouvant faire l’objet de commerce, les trophées reçus sont placés hors du circuit commercial. La Douane a confié ce lot aux services des Eaux et Forêts, saluant l’efficacité du tandem entre les deux institutions dans la préservation des ressources fauniques.

L’Appel Crucial à la Collaboration Citoyenne

Les représentants des trois entités ont réitéré un appel pressant à la population. Le Directeur Général de la Douane a rappelé que la population est le premier vecteur de lutte contre ces pratiques illicites, sollicitée pour alerter et informer les autorités. Cette collaboration est considérée comme essentielle pour doter les structures techniques des informations nécessaires et, selon l’Armée, pour lutter efficacement ensemble contre le terrorisme et l’utilisation de ces produits dangereux.

F.K