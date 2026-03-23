La foi au service de la paix

Après un mois de ferveur, de discipline, de privation et de solidarité, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré, le vendredi 20 mars 2026, l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Durant ce mois, les croyants ont observé le jeûne, multiplié les prières et renforcé les gestes de partage envers les plus démunis.

Ce moment de spiritualité intense a la particularité d’avoir coïncidé cette année avec le carême chrétien. En effet, les chrétiens, eux aussi, sont engagés dans une période de quarante jours de prière, de pénitence et de partage, qui connaîtra son épilogue le 5 avril prochain avec Pâques. Cette concomitance entre Ramadan et carême illustre à souhait qu’au-delà des différences de rites, ces deux chemins de foi convergent vers des valeurs universelles d’humilité, de partage et d’amour du prochain. C’est donc en vertu de cette foi en la force de la prière que les autres confessions religieuses se sont jointes aux musulmans sur les lieux de prière à travers le pays pour ensemble implorer Dieu pour la paix.

Dans un pays qui amorce progressivement sa sortie d’une crise sécuritaire ayant mis à rude épreuve la paix et la cohésion sociale, cette convergence spirituelle revêt une portée particulière. Elle rappelle que les fondements du vivre-ensemble résident dans la capacité des Burkinabè à s’unir autour de l’essentiel : la solidarité et l’unité. Les prières dans les mosquées comme dans les églises, les actes de générosité posés au quotidien, les sacrifices consentis dans le silence des consciences constituent autant de piliers sur lesquels peut se reconstruire une nation forte et résiliente.

De Banfora à Dori, de Dédougou à Fada N’Gourma, de Ouahigouya à Gaoua, les voix se sont unies dans une même imploration pour la paix. Ces élans de foi, portés par des millions de Burkinabè, témoignent d’une volonté collective de tourner la page de l’adversité pour ouvrir celle d’une Nation réconciliée avec elle-même et résolument tournée vers un avenir de paix durable. Ils traduisent également un soutien moral indéfectible aux Forces combattantes engagées sur le terrain pour la reconquête de l’intégrité territoriale et la sécurisation des populations.

Cette coïncidence entre Ramadan et carême doit être perçue comme un signe, une opportunité offerte à la Nation de raffermir ses liens et de consolider son socle social. Elle invite les Burkinabè à inscrire durablement dans leur quotidien les valeurs de tolérance et d’entraide vécues durant ces périodes de jeûne. A un moment où certains Burkinabè, du fait de l’insécurité, ont tout abandonné pour chercher gîte et couvert dans des zones plus sûres, cette solidarité doit se poursuivre envers eux, mais aussi envers les plus démunis dans nos familles, nos quartiers, nos villes et nos villages.

Comme l’a si justement souhaité le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, toutes ces valeurs observées durant le mois de Ramadan doivent rythmer la vie au quotidien et renforcer la détermination commune des Burkinabè à bâtir une Nation inclusive, de paix et de fraternité. Cet appel est une invite à ne pas reléguer ces vertus au seul cadre religieux, mais à en faire le socle de notre engagement citoyen et quotidien. Que cette double période de recueillement et de foi inspire donc chaque Burkinabè à œuvrer, avec constance et conviction, pour un Burkina Faso de paix.

Par Assetou BADOH