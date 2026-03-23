Tentative d’immixtion de l’UE au Niger: la veille citoyenne dit niet

Les pays de la Confédération des Etats du Sahel ont fustigé, à travers des rassemblements de leur peuple, la tentative d’ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures du Niger, samedi 21 mars 2026. A Ouagadougou, au rond-point des Nations unies rebaptisé « rond-point camarade Ibrahim Traoré », des membres de la veille citoyenne et des patriotes ont dit non à la volonté européenne de libérer l’ex-Président, Mohamed Bazoum, par une intervention militaire.

La soirée du samedi 21 mars 2026 a connu à Ouagadougou, une mobilisation de membres de la veille citoyenne et de patriotes, au rond-point des Nations unies rebaptisé « rond-point camarade Ibrahim Traoré ». Et pour cause, la dénonciation de la tentative d’immixtion de l’Union européenne (UE) dans les affaires intérieures du Niger, l’un des pays de la Confédération des Edestats du Sahel. En effet, de façon simultanée, les trois pays de l’AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mobilisé leur peuple pour protester contre cette volonté d’ingérence. Le membre de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), Lassané Sawadogo, a déclaré que la coordination rejette catégoriquement la résolution du Parlement européen qualifiée d’ingérence politique inacceptable dans les affaires souveraines d’un Etat africain.

« Cette décision du Parlement européen est une attitude paternaliste sur le plan politique en déphasage avec les réalités du Sahel dans un contexte où ses Etats sont engagés dans un processus de reconquête du leur souveraineté », a-t-il indiqué. Le porte-voix de la CNAVC a martelé que cette souveraineté est non négociable. Il a aussi fait savoir que la résolution des questions politiques du Niger relève des seules prérogatives des autorités nigériennes et du peuple nigérien dans les réformes entamées.

Une « grande » mobilisation populaire le 28 mars prochain

M. Sawadogo a annoncé, par ailleurs, l’organisation d’une « grande » mobilisation populaire, samedi 28 mars prochain, au rond-point des Martyrs, à Ouaga 2000, à partir de 8 heures. La coordination a, en outre, informé de la tenue prochaine de conférences, dans la même dynamique. Pour le membre de la CNAVC, c’est toujours pour dénoncer la tentative d’ingérence du Parlement européen dans les affaires internes des Etats de la Confédération AES. « Les mobilisations populaires prévues seront l’expression claire et déterminée de la volonté des peuples du Sahel de défendre leur souveraineté et de rejeter toute tentative d’ingérence extérieure », a-t-il insisté.

Des participants ont soutenu que la résolution européenne est déconnectée du contexte sécuritaire et politique propre au Sahel. Selon le président du mois de la CNAVC, Omar Michel Kopia, l’UE et les valets locaux de l’impérialisme vont faire face à une contre-attaque « rigoureuse » et « intense » des populations de l’AES. « Celui qui veut s’attaquer au Niger, veut également s’attaquer à l’AES. Par conséquent, nous allons nous ériger contre l’attaquant », a-t-il laissé entendre. Le président de la veille citoyenne du « rond-point camarade Ibrahim Traoré », Amado Compaoré, a affirmé que la veille citoyenne est prête à tout moment à riposter contre une éventuelle forfaiture de l’UE et de tous les ennemis des Etats du Sahel.

Le vice-président de la Commission nationale de l’AES, Adama Siguiré, a dit ne pas comprendre cette attitude de l’UE qui n’a dit mot pour ce qui se passe en Iran présentement et l’intervention des Etats-Unis au Venezuela, entre autres. « Nous n’allons donc pas accepter cette posture arrogante de l’UE. Et, nous allons faire comprendre à l’UE que l’AES est déterminée à conduire seul son destin », a-t-il relevé. Quant au membre de la veille citoyenne, Assèta Harvey surnommée « maman panafricaine », elle a affiché la détermination du peuple burkinabè pour dire « merdre » à l’UE. « Bazoum n’est pas notre priorité, car il y a beaucoup de préoccupations à résoudre dans l’espace AES », a-t-elle avisé.

Boukary BONKOUNGOU