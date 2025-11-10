La mauvaise haleine: un mal déshonorant mais qui peut être remédié

La mauvaise haleine ou l’halitose est le fait d’avoir une haleine dont l’odeur est nauséabonde. Cette situation indispose l’entourage si bien que les personnes concernées sont souvent gênées de s’exprimer en public. Et pourtant ce malaise peut être soigné par les spécialistes en santé bucco-dentaire.

La mauvaise haleine ou l’halitose est une haleine dont l’odeur est nauséabonde et indispose le patient et son entourage. Le plus souvent, ce sont les bactéries présentes sur la langue ou les dents qui produisent cette odeur. Bien qu’elle soit un problème de santé mineur, elle peut cependant représenter une source de stress et un handicap social. La mauvaise haleine est souvent due à une insuffisance d’hygiène buccodentaire. Ses causes sont multiples. Le mal peut être causé par certains aliments contenant des huiles qui dégagent une odeur particulière comme l’ail, les oignons ou certaines épices.

Ces aliments, une fois digérés, sont transformés en composants potentiellement odorants qui passent dans la circulation sanguine, se rendent dans les poumons où ils sont source de l’haleine odorante jusqu’à ce qu’ils soient éliminés du corps. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut aussi être à l’origine de la mauvaise haleine. En effet, lorsque l’hygiène de la bouche est insuffisante, les particules de nourriture persistantes entre les dents, ou entre la gencive et les dents sont colonisées par des bactéries émettant des composés chimiques malodorants à base de soufre.

La surface microscopique inégale de la langue peut également abriter des débris alimentaires et des bactéries à l’origine de mauvaises odeurs. Une bouche sèche peut provoquer l’halitose. La salive est un rince-bouche naturel et contient des substances antibactériennes éliminant les germes et les particules responsables de la mauvaise haleine. La nuit, la production de salive diminue, ce qui est à l’origine de la mauvaise haleine du matin. Le tabac assèche la bouche et les fumeurs, selon les spécialistes, sont des sujets plus à risque de maladies dentaires, ce qui entraîne la mauvaise haleine.

Chez les femmes, pendant l’ovulation et la grossesse, les taux élevés d’hormones augmentent la production de plaque dentaire, qui, colonisée par des bactéries, peut provoquer une haleine désagréable. Les caries dentaires, la consommation d’alcool, la respiration par la bouche plutôt que par le nez et les désordres des glandes salivaires peuvent aussi provoquer ce malaise.

Prévenir le mal

Certaines personnes dont les dents sont très rapprochées, se chevauchant, ou dont la salive est peu efficace, ont besoin d’une hygiène buccodentaire extrêmement stricte, bien plus stricte que d’autres. L’halitose est parfois un problème uniquement psychologique, certaines personnes faisant une fixation sur leur haleine, imaginant qu’elle est répugnante alors qu’il n’en est rien. Les dentistes et les médecins, tout comme l’entourage ont alors souvent du mal à persuader cette personne qu’elle n’a aucun problème. Pour prévenir la mauvaise haleine, une hygiène dentaire est nécessaire.

Il est recommandé de se brosser les dents et la langue au moins deux fois par jour après les repas et changer de brosse à dents tous les 3 ou 4 mois. Il est aussi souhaitable d’utiliser de la soie dentaire une fois par jour pour retirer les aliments coincés entre les dents, ou une Brossette inter dentaire. Il est conseillé de consulter un dentiste régulièrement pour des soins éventuels et pour un détartrage régulier.

Concernant l’alimentation, il est recommandé de boire suffisamment d’eau pour assurer l’hydratation de la bouche, sucer des bonbons ou mâcher de la gomme (idéalement sans sucre) en cas de bouche sèche, consommer des fibres (fruits et légumes) et diminuer la consommation d’alcool ou de café. Lorsque la mauvaise haleine est causée par le développement de bactéries dans la plaque dentaire sur les dents, utiliser un rince-bouche contenant du chlorure de cétylpyridinium ou de la chlorhexidine.

Ce sont des antiseptiques qui éliminent la présence de bactéries. Il est aussi préconisé de se brosser les dents avec un dentifrice contenant un agent anti-bactérien. En cas d’infection des gencives, un rendez-vous chez un dentiste est parfois nécessaire afin de soigner la pathologie à l’origine de la présence de bactéries malodorantes causant l’infection. Les patients doivent faire attention car les nombreux produits sur le marché promettant une bouche fraîche, tels que les bonbons, gommes à mâcher ou rince-bouches, n’aident que temporairement à contrôler l’haleine. Ils camouflent simplement les mauvaises odeurs sans traiter la source du problème. Bon nombre de ces produits contiennent du sucre et de l’alcool qui peuvent aggraver certaines

affections buccales.

Abdoulaye BALBONE

