Le rhume : le mal guérit spontanément

Le rhume est une infection des voies respiratoires supérieures (le nez, les voies nasales et la gorge) d’origine virale évoluant depuis moins de trois semaines. La fréquence du rhume chez les adultes est en moyenne de deux à trois fois l’année. Par contre, elle est plus élevée chez les petits enfants.

Les symptômes les plus désagréables et les plus fréquents d’un rhume d’origine virale sont entre autres, le nez qui coule et qui se bouche, ainsi que les éternuements. Le liquide qui s’écoule est d’abord limpide et devient souvent plus épais au bout de quelques jours. D’autres symptômes se manifestent souvent notamment un chatouillement ou même une sensation de brûlure dans le nez, une perte de l’odorat et du goût plus ou moins prononcée, voire de la fièvre.

Certaines personnes présentent des problèmes de rhume chronique (rhume à répétition). Dans la plupart des cas, il arrive que cette forme de rhume ait une cause différente. Il s’agit souvent d’un déséquilibre du système nerveux qui contrôle la muqueuse nasale. Celui-ci devient hypersensible et réagit à de nombreux facteurs (stress, conditions climatiques, atmosphères polluées ou enfumées, etc.) en déclenchant une

sécrétion de liquide et des éternuements. L’usage abusif de médicaments vasoconstricteurs locaux (pulvérisations pour déboucher le nez) expose à ce type de rhume.

Le rhume chronique apparaît parfois pendant la grossesse, probablement en lien avec les changements hormonaux qui se produisent chez la femme enceinte. Le rhume est causé par des virus. Les germes qui en sont responsables se transmettent d’une personne à l’autre, le plus souvent par les mains ou des objets contaminés. Après la contamination, le rhume se déclenche plus facilement en fonction de divers facteurs tels que des défenses immunitaires affaiblies (période de stress ou de fatigue) ou des conditions environnementales (froid, humidité, fumée de tabac).

Se protéger contre la poussière

Les fosses nasales et les sinus sont revêtus d’une muqueuse qui sécrète continuellement un liquide. Ce liquide humidifie l’air inspiré, piège les poussières et contribue à lutter contre les agents infectieux. Lorsque cette muqueuse est irritée, elle gonfle et sa sécrétion augmente, de sorte que le nez coule. C’est alors le rhume. Pour prévenir le mal, il est conseillé de s’habiller chaudement pendant la saison froide, d’aérer régulièrement les chambres et humidifier l’air ambiant si nécessaire.

Cela peut améliorer la résistance de la muqueuse nasale. Il est aussi recommandé de pratiquer le sport, un élément important pour garder une bonne forme physique. Pour éviter des maladies liées à l’harmattan, comme le rhume, il faut agir sur les facteurs favorisants en portant un masque filtrant qui empêche la diffusion virale, avoir une bonne hygiène nasale… il faut donc se protéger contre la poussière. Il faut également songer à hydrater la peau et les muqueuses nasales.

Les malades de rhume peuvent guérir spontanément en 7 à 10 jours sans traitement. Il n’existe pas de vaccin ni médicament contre les virus du rhume. Toutefois, certaines mesures peuvent atténuer les symptômes désagréables du rhume. En cas de rhume, il est demandé aux patients de boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 à deux litres par jour), de dormir la tête surélevée, de faire régulièrement des lavages de nez avec une solution adaptée (sérum physiologique, spray d’eau de mer…). Le traitement du rhume chez l’adulte vise à soulager les symptômes en attendant la guérison naturelle. Il repose principalement sur des lavages de nez réguliers et la prise d’un médicament contre la fièvre et la douleur (paracétamol essentiellement) cas de température supérieure à 38°C ou de maux de tête.

Abdoulaye BALBONE

Source : www.vidal.fr