Rentrée scolaire 2025: la CARFO offre 1198 bourses à des orphelins

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de bourses scolaires à des orphelins, le vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dimitri Tankoano, fils du défunt caporal Hadi Daniel Tankoano, du 25e Régiment parachutiste commando (RPC) de Bobo-Dioulasso, décédé le 09 décembre 2013, à Dori, au cours d’un saut de repérage préparatoire au saut d’exhibition en parachute du 10 décembre 2013 à l’occasion des festi-vités de la fête nationale, est aujourd’hui titulaire d’un baccalauréat F2.

Cet « exploit », il le doit à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) qui, depuis 2021 lui a octroyé une bourse d’un montant de 100 000 FCFA chaque année pour ses études. Des études qu’il peinait, selon ses confidences, à poursuivre en raison des difficultés financières que rencontrait sa famille à la suite du décès de son père.

Tout comme Dimitri Tankoano, ils sont nombreux ces orphelins des pensionnés de la CARFO et des Forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille à bénéficier chaque année de l’appui de l’institution à l’orée de la rentrée scolaire.

Cette année, au total 1198 bourses de 100 000 F CFA chacune ont été offertes par la CARFO et ses partenaires. La cérémonie officielle de remise a eu lieu, le vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou. En plus des bourses scolaires, 1000 sacs de riz ont été offerts aux tuteurs des bénéficiaires.

Des prix d’excellence et d’encouragement ont été offerts également aux boursiers qui se sont illustrés à travers de bons résultats au cours de l’année scolaire 2024-2025. Sur un total de 293 candidats, a indiqué le Directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo, 199 ont été admis aux différents examens soit un taux de réussite global de 67,92%.

Par ailleurs, au titre des autres résultats, M. Tamalgo a noté que sur 684 boursiers, 631 ont été promus en classe supérieure. Des résultats qui encouragent la CARFO selon son premier responsable à poursuivre dans cet élan de solidarité entamé depuis 2008 dans l’objectif de contribuer un tant soit peu à faciliter l’accès des orphelins à l’éducation. Hyacinthe Tamalgo s’est par ailleurs réjoui de l’évolution qu’a connue l’initiative depuis son lancement.

De 100 à plus de 1000 bourses

De 100 bourses en 2008, elles sont passées selon lui à plus de 1000 depuis l’année dernière pour un montant cumulé de plus de 800 millions F CFA. Dans le même sens, a-t-il indiqué, le montant de la somme octroyée est passé 81000 F CFA

en 2008 à 100 000 F CFA de 2009 à ce jour. M. Tamalgo a promis que la CARFO poursuivra les efforts afin que plus d’enfants vulnérables puissent bénéficier de cette aide.

Il a toutefois reconnu que cela ne serait possible sans l’appui des partenaires qui les accompagnent à chaque édition. Cette année encore, a confié le DG de la CARFO, plusieurs institutions financières dont le Réseau des caisses populaires du Bur-kina (RCPB) et des services publics ont laissé parler leur cœur en faveur des boursiers de la CARFO. « Au total, leur contribution est estimée à 54 millions 600 000 F CFA », a-t-il précisé. Toute chose qui a permis, selon lui, d’augmenter le nombre de bourses pour cette édition.

Tout en les invitant à poursuivre dans cet élan, il les a remerciés pour leur appui renouvelé chaque année. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, président de la cérémonie s’est réjoui de la constance de cette initiative de la CARFO. Initiative qui, a-t-il salué, contribue à transformer des vies et à réaliser des rêves. Tout rendant hommage à l’équipe de la CARFO pour cette œuvre utile, il l’a invité à mettre tout en œuvre pour assurer sa pérennité.

A cet effet, le ministre Traoré a assuré de l’engagement du gouvernement à toujours les accompagner. “Les résultats de l’année scolaire 2024-2025, présentés par le DG de la CARFO et les témoignages des bénéficiaires, nous confortent dans l’idée que l’octroi de ces bourses contribue à la construction d’une société équitable”, a-t-il déclaré. Il a toutefois appelé les bénéficiaires à ne pas dormir sur leurs lauriers tout au long de l’année scolaire mais à cultiver les valeurs cardinales chères à la nation burkinabè, à savoir le travail, le civisme, la discipline, le patriotisme, l’intégrité et la solidarité.

Nadège YAMEOGO