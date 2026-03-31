Les Editions Sidwaya: un taux d’exécution de 100% des activités en 2025

L’établissement « Les Editions Sidwaya » a tenu la première session ordinaire de son conseil d’administration de l’année, le lundi 30 mars 2026, à Ouagadougou.

L’établissement « Les Editions Sidwaya » a enregistré au titre de l’exercice 2025, un taux d’exécution de 100% sur les 38 activités programmées. C’est ce qui ressort de la 52e session ordinaire du conseil d’administration de la « Maison commune », tenue lundi 30 mars 2026 dans la capitale burkinabè. Cette instance statutaire a permis entre autres d’adopter les rapports d’activités de l’exercice 2025, le rapport d’exécution du budget 2025, le rapport de gestion du conseil d’administration, le programme d’activités révisé 2026 ainsi que le budget modifié de l’année en cours.

Elle a également permis de valider le plan de passation de marchés révisé de l’année 2026 et le rapport sur le contrôle interne du commissaire aux comptes de l’entreprise de presse. Le Président du conseil d’administration (PCA) par intérim, Yakouba Bonkongou, a salué la tenue de cette session. Il a indiqué que cette rencontre a permis de faire un travail d’alignement des activités sur les objectifs qui sont fixés à la « Maison commune », afin

de relever les différents défis qui s’imposent à l’organe de presse. Il s’agissait pour nous, a-t-il relevé, de faire des réajustements pour être plus efficaces et plus efficients dans la réalisation des activités. Cette instance a en outre évalué la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, au titre de l’année 2025. A ce propos, le PCA par intérim a félicité la DG pour les résultats « exceptionnels » qui témoignent de la qualité du management des différentes équipes. Il l’a invitée à maintenir ce cap pour les futurs exercices.

« En termes de perspectives, nous entendons consolider les différents acquis, mais également œuvrer à ce que les projections pour 2026 nous permettent d’atteindre des résultats davantage satisfaisants », a soutenu M. Bonkoungou. Il a par ailleurs fait savoir que le Burkina Faso est dans une situation particulière qui commande que les médias et particulièrement les médias de service public s’investissent davantage dans l’accompagnement des activités régaliennes de l’Etat, de telle sorte que la communication soit, comme voulue par nos autorités, un élément essentiel dans la réussite de sortie de crise.

Abdoulaye BALBONE