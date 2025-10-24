Lutte contre la fraude à Bobo-Dioulasso : plus de 15 tonnes de produits prohibés réduits en cendre

Le service régional de la Police nationale du Guiriko a procédé, le jeudi 23 octobre 2025, à l’incinération de plus de 15 tonnes de produits prohibés d’une valeur d’un milliard F CFA à Bobo-Dioulasso. Ces produits ont été saisis au cours des opérations de contrôle et de patrouilles menées en 2024 et 2025 dans la région.

Drogues, médicaments, boissons frelatées et cigarettes. Ce sont entre autres la composition essentielle des produits détruits par la Police nationale du Guiriko,

le jeudi 23 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. Le coût global de ces produits est estimé à près d’un milliard de francs CFA. Cette opération d’envergure vise à protéger la santé des populations et à lutter contre la criminalité économique et transfrontalière liée

à la contrebande. Le représentant du directeur régional de la Police nationale du Guiriko, le commissaire principal de police Aboubakari Siribié, directeur provincial de la police du Houet, a salué les efforts conjoints de l’ensemble des unités de la police nationale de la région à la réussite de cette opération.

« Grâce à nos opérations de contrôle routier, nous avons pu mettre la main sur ces produits prohibés composés de cigarettes, de produits pharmaceutiques et de drogues issues de la contrebande », a-t-il expliqué. Selon lui, l’action de la police s’appuie sur une législation claire en matière de lutte contre la fraude et les produits impropres à la consommation. « Ces produits sont interdits et dangereux pour la santé. Il faut agir rapidement, et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Au total, c’est environ 15 tonnes qui ont été incinérées », a-t-il précisé. Il a également indiqué que ces opérations ont permis plusieurs interpellations et l’ouverture de procédures judiciaires.

« Certaines personnes ont été appréhendées et leurs dossiers transmis au parquet. D’autres ont pris la fuite, mais nous sommes sur leurs traces », a-t-il assuré. Le commissaire principal de police a enfin lancé un appel à la population pour soutenir les forces de sécurité dans cette lutte. « La dynamique voudrait que toute la population s’implique pour qu’ensemble, nous puissions éradiquer ce mal qui ronge nos communautés. Aujourd’hui, les produits issus de la contrebande se retrouvent parfois dans les zones d’opération des groupes terroristes. Les combattre, c’est aussi aider nos forces de défense et de sécurité à mieux accomplir leur mission », a-t-il conclu.

Noufou NEBIE

Safiatou BOLY

(Stagiaire)