Semaine nationale de la culture 2026: les ambassadeurs du Houet sont connus

La semaine régionale de la région autonome du Houet a fermé ses portes dans la soirée du mercredi 22 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. A l’issue des compétitions, ils sont 33 artistes et troupes qui vont défendre les couleurs de la région autonome du Houet à la 26e édition de la Semaine nationale de la culture, prévue se tenir du 25 avril au 2 mai prochain.

Les représentants de la région autonome du Houet à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC) sont connus. Ils ont été sélectionnés, le 22 octobre 2025, à l’issue de la Semaine régionale de la culture de la région autonome du Houet qui s’est déroulée du 20 au 23 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso. Ce sont au total 522 artistes et troupes qui ont pris part aux compétitions dans quatre disciplines que sont les arts du spectacle, les arts plastiques, les arts culinaires et les sports traditionnels.

Le sport traditionnel a enregistré 14 candidats en lutte traditionnelle et 8 au tir à l’arc. Cette discipline a connu de nombreuses disqualifications, absences et contreperformances. Ce sont seulement 7 lutteurs qui ont été retenus en lutte traditionnelle et 2 au tirs à l’arc. En arts du spectacle, ce sont 10 artistes et troupes qui ont vu leurs tickets validés pour la phase finale de la SNC sur les 48 présentés. La compétition en arts culinaires a enregistré 14 mets dont trois plats légers, 5 plats lourds, quatre boissons et deux desserts. Dans cette discipline, ce sont quatre cuisiniers qui ont été retenus.

L’art plastique a enregistré 35 œuvres et 10 lauréats dont 6 en peinture et 4 en sculpture. Il n’y a pas eu de lauréat en batik. Ce sont au total 33 compétiteurs qui vont représenter le Houet à la Semaine nationale de la culture. La SRC du Houet marque la dernière étape des sélections régionales. La directrice générale de la SNC, Christiane Sanon, a dit tirer un bilan satisfaisant de ces semaines régionales de la culture. « Nous avons senti une évolution au niveau de chaque région. Les troupes se sont conséquemment préparées », s’est félicité Christiane Sanon.

Elle a appelé les artistes retenus à représenter valablement la région à la prochaine SNC. Cet appel a été entendu par Françoise Siambo, lauréate en slam qui dit se préparer déjà pour représenter dignement le Houet. C’est le conseiller technique du gouverneur de la région du Guiriko, Siaka Coulibaly, qui a clos la SRC. Pour lui, les compétiteurs ont démontré par leurs talents, la richesse et la diversité du patrimoine. « Ils ont prouvé que la culture est notre mémoire, notre force et le cordon vivant qui unit les générations.

Au-delà des distinctions et des trophées, la SRC a été une grande leçon d’unité, de cohésion et de respect mutuel. Elle nous a rappelé que la culture est une force de rassemblement, un vecteur de paix et un moteur de développement durable », a affirmé M. Siambo. Il a souhaité que les enseignements, les amitiés et les expériences de cette semaine servent de tremplin à une participation exemplaire de la région à la Semaine nationale de la culture prévue se dérouler du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Adaman DRABO

Patricia COULIBALY

(Stagiaire)

Les qualifiés

Lutte traditionnelle

Amadou soso

Barkissa Traoré

Nabi Daouda Zerbo

Soumailla Karambiri

Amina Kadydiatou Diallo

Paulin Zerbo

Simon Paré

Tir à l’arc

Yacouba Siabi

Gbonhité Kam

Arts culinaires

Plats légers : Viviane Yao

Plats lourds : N djelika Yerizouan

Boissons : Yaya Traoré

Desserts : Armand Valentin Ayilé

Arts du spectacle

Danse traditionnelle pool adulte : troupe ardji dance

Danse traditionnelle pool jeune : troupe eben ezer

Musique traditionnelle instrumentale pool adulte : troupe Mougnousso

Musique traditionnelle pool jeune : troupe kilé kun

Chœurs populaires : troupe sere kini de sirabo

Vedette chanson traditionnelle : Diarra Yeri

Ballet pool jeune : enfant béni du Guiriko

Slam : Françoise Siambo

Chorégraphie : compagnie Farati du Houet

Orchestre : orchestre taleard

Arts plastiques

Peinture

William Zida

Salif Porgo

Yaya Ouedraogo

Mohamed Tidiane desarmes

Aboudou Tiama

Adama Traoré

Sculpture

Ibrahim Traoré

Bouba Ouattara

YayaTraoré

Yaya Fofana