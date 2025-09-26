Lutte contre le trafic de stupéfiants : La Police Nationale saisit plus de 500 kg de chanvre indien à Kaya et Ouagadougou

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la Police Nationale a saisi plus de 500 kg de chanvre indien à Kaya et Ouagadougou.

Sur la base d’informations, le réseau de malfrats faisait le trafic de drogue dans la ville de Kaya et de Ouagadougou. L’ensemble de ces opérations ont permis de saisir au total 575,15 kilogrammes de chanvre indien d’une valeur estimée à 80.000.000 de francs CFA. Les enquêteurs ont également arrêté un membre actif du réseau, saisi une moto et du numéraire.

#sidwaya.info