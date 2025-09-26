Participation au débat général de l’ONU: les Premiers ministres de l’AES harmonisent leurs points de vue

Les Premiers ministres de la Confédération AES ont organisé une séance de travail, mercredi 24 septembre 2025, à New York. Ils ont harmonisé leurs points de vue avant leur participation au débat général de la 80e Assemblée générale de l’ONU.

Les pays membres de la Confédération AES prendront part au débat général de la 80e Assemblée générale (AG) de l’Organisation des Nations unies (ONU), samedi 27 septembre 2025. Avant leur prise de parole pour livrer leur message au monde, ils ont jugé nécessaire de se concerter pour mieux accorder leurs violons. Chose faite, mercredi 24 septembre 2025, à New York, lors d’une réunion de travail en présence des chefs de gouvernement du Burkina, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, du Mali, Abdoulaye Maïga et celui Niger, Ali Lamine Zeine qui représenteront leurs chefs d’Etat respectifs.

De la substance des échanges, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a confirmé que les Premiers ministres ont décidé de se rencontrer d’abord pour échanger des informations sur leur pays, mais aussi pour partager leurs analyses par rapport à cette 80e AG de l’ONU. Selon lui, la séance de travail leur a permis, par ailleurs, de faire le point sur l’état du monde et des aspirations des peuples de la Confédération des Etats du Sahel, qui souhaitent se prendre en charge pour plus d’indépendance, de souveraineté et romprent avec les pratiques qui jurent avec leurs intérêts.

A cet effet, a clarifié Abdoulaye Diop, les Premiers ministres ont passé en revue les activités qu’ils vont entreprendre de façon collective pour faire en sorte que la Confédération des Etats du Sahel puisse porter la voix et les aspirations des peuples du Burkina, du Mali et du Niger à la tribune de l’AG des Nations unies de façon solidaire pour faire passer leurs messages par rapport à leur vision de la marche du monde. « Nous nous sommes concertés sur un certain nombre d’actions que nous entreprendront ici à New York, notamment la rencontre des communautés de l’AES qui résident aux Etats-Unis d’Amérique », a poursuivi le ministre des Affaires étrangères du Mali.

Les chefs de gouvernements de l’AES se sont félicités, également, de toutes les avancées enre-gistrées par la Confédération sous le leadership des chefs d’Etat, leur Excellences le général d’armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d’armée Abdourahamane Tiani qui ont eu cette lumineuse idée de mettre en place cette forme de collaboration entre ces trois pays pour pouvoir continuer à travailler ensemble, a poursuivi M. Maiga. Le diplomate malien a également signifié que les chefs de gouvernement de l’AES ont renouvelé leur engagement à continuer à travailler de façon solidaire et à coordonner leurs équipes et à les maintenir mobilisés jusqu’à l’atteinte de l’objectif final qui est celui de la dignité, de la souveraineté, mais aussi de la prospérité de leurs peuples.

Abdel Aziz NABALOUM

(New york)