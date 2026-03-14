Lutte contre l’exportation illégale des Asins au Burkina Faso : Un convoi de 95 têtes d’Asins intercepté par les services des Eaux et Forêts !

Le service départemental des Eaux et Forêts de Gon-Boussougou (Province du Zoundwéogo, région du Nazinon) a intercepté le mercredi 11 mars 2026 4 individus qui convoyaient deux troupeaux d’asins totalisant 95 têtes d’ânes en direction d’un pays voisin.

Cette intervention s’inscrit dans la dynamique nationale visant à sauvegarder et à préserver le cheptel asin qui constitue une ressource importante pour les activités socio-économiques des populations rurales contre le trafic et l’abattage abusif.

En rappel, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources Animales et Halieutiques, le Commandant Ismael SOMBIE, par communiqué en date du 9 mars 2026 rappelait les dispositions du décret N°2016-0857/PRES/PM/MRAH/MCIA/MINEFID/MATDSI du 07 septembre 2016 portant règlementation de l’abattage et de l’exportation des asins, des équins et de leurs produits au Burkina Faso. Il a instruit les Forces de Défense et de Sécurité d’interpeller et de traduire devant les juridictions compétentes toute personne se livrant au transport ou au convoyage de plus de trois (3) têtes d’asins sur le territoire national.

Le Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de corps tient à saluer le professionnalisme, la vigilance et l’engagement des services des Eaux et Forêts de Gon-Boussougou qui, par leur intervention, contribuent efficacement au respect de la réglementation et à la lutte contre les pratiques illicites.

L’Ane est le premier fils du Paysan au Burkina Faso, Ensemble, protégeons-le