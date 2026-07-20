Mali: plusieurs éléments terroristes neutralisés par les FAMa à Didiéni, Saman et Kouakourou

Les Forces armées maliennes (FAMa), avec l’appui de leurs partenaires, ont mené, le 19 juillet 2026, une série d’opérations aéroterrestres dans les secteurs de Didiéni, de Saman (cercle de Sikasso) et de Kouakourou.

Selon un communiqué de l’Etat-major général des Armées publié ce lundi 20 juillet, ces interventions, conduites dans le cadre des opérations permanentes de surveillance, de sécurisation et de traque des groupes armés terroristes de la coalition JNIM/FLA, ont permis de traiter plusieurs objectifs terroristes, de détruire leurs moyens logistiques, de neutraliser des combattants et de poursuivre les éléments en fuite.

Dans le secteur de Didiéni, quatre points de concentration de groupes armés terroristes ont été localisés puis traités avec succès. Les moyens logistiques présents sur les sites ont été entièrement détruits. Les éléments ayant échappé aux frappes ont immédiatement été pris en chasse. Aux abords du village de Saman, dans le cercle de Sikasso, des éléments terroristes ayant survécu aux frappes menées, le 18 juillet 2026, dans la zone de Kadiana, dans la région de Bougouni, ont été repérés puis neutralisés, indique le communiqué. Dans le secteur de Kouakourou, plusieurs frappes de précision ont également été exécutées contre des objectifs terroristes préalablement identifiés.

L’Etat-major général des Armées précise que l’évaluation des effets est en cours afin d’établir le bilan définitif des pertes infligées à l’ennemi. L’Etat-major général des Armées réaffirme la détermination des Forces armées maliennes à poursuivre les opérations de sécurisation sur l’ensemble du territoire national. Il remercie également les populations pour leur soutien et leur confiance.

L’Essor/Mali