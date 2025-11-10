Messages publicitaires au Burkina Faso : Parfait Babine décrypte le langage publicitaire des véhicules à deux roues

Parfait Babine a soutenu sa thèse de doctorat unique en Lettres modernes à l’université Joseph-Ki-Zerbo, dans la matinée du lundi 10 novembre 2025, à Ouagadougou.

«Enoncés et dénonciations des messages publicitaires portant sur les véhicules à deux roues au Burkina », c’est autour de ce thème que Parfait Babine a défendu sa thèse de doctorat unique en Lettres modernes à l’université Joseph-Ki-Zerbo, lundi 10 novembre 2025. L’impétrant a présenté ses travaux de recherches devant un jury présidé par le professeur titulaire Abou Napon.

Il a expliqué avoir été motivé par la présence récurrente d’agrammaticalités sur les affiches publicitaires, souvent perçues comme des fautes. Son travail a exploré les dimensions morphologiques, syntaxiques, lexicales, sémantiques et iconiques de ces messages, afin d’en révéler le sens caché et la portée expressive. Pour lui, ce travail vise à comprendre la manière dont les énoncés publicitaires sont construits, ainsi que les interprétations qu’ils suscitent.

L’objectif selon lui, est de mettre en lumière la logique interne, la structure et la signification des messages diffusés par les annonceurs. A l’entendre, ce travail, mené sur une période de six ans, a combiné plusieurs disciplines notamment la grammaire, la sémiotique et l’iconographie, et a exigé une grande rigueur scientifique. En tant que linguiste et grammairien, il a dû concilier plusieurs approches pour parvenir à une étude cohérente et approfondie.

A l’issue de la présentation et des échanges, le jury a jugé son travail recevable et lui a décerné la mention très honorable. Le nouveau docteur a laissé transparaître sa joie au terme de sa soutenance. Il s’est dit fier de cette réussite qui marque une étape décisive dans son parcours scientifique.

Le professeur titulaire Youssouf Ouédraogo, directeur de thèse de Parfait Babine, a exprimé, lui aussi, toute sa satisfaction à l’issue de la soutenance. Il a indiqué que la pertinence et l’actualité du thème l’ont convaincu d’accompagner l’impétrant. Selon le professeur Ouédraogo, la thèse apporte un regard nouveau sur les messages publicitaires, souvent perçus sans attention particulière à leur dimension linguistique. Elle met en lumière les aspects grammaticaux qui influencent la compréhension et l’interprétation des messages. L’objectif, a-t-il souligné, est d’aider à mieux décrypter les affiches publicitaires et à en saisir la portée réelle, notamment dans la communication des engins à deux roues.

Abibata KARA

(Collaboratrice)