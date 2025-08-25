Mini réseaux solaires photovoltaïques: les avant-projets de normes sur les composants en examen

Le Projet national « Africa Minigrids Program », en collaboration avec l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité organise, du 25 au 29 août 2025 à Koudougou, un atelier d’examen et d’amendement des avant-projets de normes sur les composants des mini réseaux solaires photovoltaïques.

Le Projet national « Africa Minigrids Program (PN-AMP) et l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) sont soucieux du respect des normes de qualité dans le secteur des mini-réseaux solaires photovoltaïques. Pour ce faire, les deux structures organisent en partenariat du 25 au 29 août 2025, à Koudougou un atelier consacré à l’examen et à l’amendement des avant-projets de normes sur les composants des mini réseaux solaires photovoltaïques par le comité électrotechnique national du Burkina Faso.

Selon le coordonnateur du PN-AMP, Roger Ouédraogo, représentant le directeur général de l’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER), les mini réseaux représentent une solution stratégique pour répondre aux défis de l’accès à l’énergie dans nos localités rurales isolées, d’où l’importance du PN-AMP. Il a ajouté que le Burkina Faso ambitionne d’électrifier au moins 5 000 localités en 5 ans et de réaliser 700 mini réseaux au cours de la même période. « Nous sommes donc unanimes qu’il est essentiel que les normes qui encadrent leurs composants soient à la hauteur des enjeux que sont la qualité, la sécurité, la résilience et l’adaptabilité.

Cet atelier représente une opportunité précieuse de mettre en commun nos expertises et surtout nos perspectives afin de renforcer les bases techniques qui soutiennent ces solutions innovantes », a signifié M. Ouédraogo. A écouter le directeur de la normalisation et de la certification à l’ABNORM, Dr Alain Gustave Yaguibou, il s’agira pour les experts de voir si les documents soumis à leur appréciation sont en adéquation avec les besoins réels des acteurs du domaine.

Notamment en termes de spécifications que d’utilisation en rapport avec notre contexte. Pour lui, Il est plus que nécessaire pour les Etats de disposer des normes dans les secteurs d’activités pour des investissements durables au service des populations. Le président du comité électrotechnique national du Burkina Faso, Lassina Traoré, a fait savoir que sa structure a pour mission de veiller à ce que les normes dans le domaine électrotechnique national soient mieux connues et respectées. L’objectif est d’aboutir à une harmonisation dans le domaine électrotechnique concernant les mini-réseaux solaires photovoltaïques qui sont une source de production d’énergie au Burkina Faso.

Beyon Romain NEBIE

