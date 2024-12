Ministère de l’Economie et des Finances: des indicateurs de performance au vert pour 2024

Le ministère de l’Economie et des Finances a tenu la 2e session de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année, vendredi 13 décembre 2024, à Ouagadougou.

Au ministère de l’Economie et des Finances, l’année 2024 tire vers sa fin sur de très bonnes notes. A un mois de la fin de l’exercice, tous les indicateurs de performance sont au vert. Mobilisation des ressources propres à hauteur de 2 439,86 milliards F CFA sur une prévision de 2 976,054 milliards FCFA, soit un taux de recouvrement de 82% au 30 novembre et une hausse de 87,84 milliards FCFA (+3,73%) par rapport à la même période en 2023, recouvrement de 162,64 milliards F CFA au titre du Fonds de soutien patriotique sur une prévision annuelle de 150 milliards F CFA, recouvrement de 42,07 milliards F CFA au profit des budgets des collectivités territoriales correspondant à un taux de recouvrement de 108,39%, lancement de la Banque des dépôts du trésor sont, entre autres, des résultats engrangés par ce département au cours des 11 derniers mois de l’année.

A cela s’ajoute, le financement de 12 projets structurants à hauteur de 382,74 millions F CFA dans le cadre des programmes « Burkina Start up » et « Journées agro-alimentaire », l’octroi de crédits d’investissement à 72 entreprises pour un montant cumulé de 10,932 milliards FCFA, la répression de 317 cas de fraudes lors des contrôles, le contrôle de la gestion comptable et financière de 15 EPE et Fonds nationaux (FN), 20 projets et programmes et 10 collectivités territoriales, le traitement de 415 dossiers de Déclarations d’opérations suspectes (DOS), l’élaboration du rapport d’analyse stratégique dans le cadre de l’Etude nationale prospective (ENP) « post 2025 ». Ces performances ont été révélées par le ministre l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, le 13 décembre 2024, lors du 2e Conseil d’administration ministériel (CASEM) de l’année dudit département.

Consolider les acquis

Le ministre Nacanabo et la ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako ont félicité leurs collaborateurs dont l’engagement sans faille, l’abnégation et l’ardeur au travail ont permis d’engranger de tels « résultats majeurs ». « Il me plait de saluer votre professionnalisme individuellement et collectivement qui permet au ministère de rayonner pour accompagner le gouvernement dans sa noble mission de développement de notre pays à travers la mise en œuvre efficiente du Plan d’actions pour la Stabilisation et le développement (PA-SD) », a affirmé Aboubakar Nacanabo.

Outre l’examen du rapport bilan de la mise en œuvre du plan de travail 2024 du ministère au 30 novembre, les administrateurs sont appelés à adopter le plan de travail 2025. Et pour l’année prochaine, les interventions dudit département s’inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis.

Cela à travers la poursuite et l’intensification de l’optimisation de la mobilisation des ressources pour le financement du développement, l’assèchement des sources d’approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre, la modernisation du système de lutte contre la fraude, du renforcement du contrôle, des audits et la défense des intérêts de l’Etat, sans oublier la poursuite de la dématérialisation des procédures de passation et d’exécution des marchés publics, l’amélioration de la gestion budgétaire et du patrimoine, le financement de projets structurants et prioritaires, la poursuite de la préparation de nouveaux pôles de croissance, l’élaboration du rapport général de l’ENP post 2025, la poursuite du recensement général des entreprises et de l’enquête sur les conditions de vie des ménages, a indiqué le ministre.

Cette rencontre statutaire a également servi de tribune par les cadres du ministère de réfléchir sur le thème de la présente session à savoir : « Dysfonctionnements dans l’administration publique : mécanismes et enjeux pour le ministère de l’Economie et des Finances ».

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com