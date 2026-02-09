Ministère de l’Economie et des Finances : un hommage rendu à 205 agents admis à la retraite

En guise de reconnaissance, le ministère de l’Economie et des Finances a organisé une cérémonie d’hommage à 205 agents admis à la retraite, vendredi 06 février 2026 à Ouagadougou.

‎Au ministère de l’Economie et des Finances (MEF), 205 agents sont admis à la retraite. Pour leur faire honneur, le ministre Aboubakar Nacanabo a organisé une cérémonie d’hommage. Issus de tous les corps de métiers et de toutes les structures du MEF, ces retraités sont, entre autres, des secrétaires de direction, des chauffeurs, des agents de liaison, des agents de bureau, des gardiens.

Le ministre de l’Economie et des Finances les a félicités pour le travail abattu durant leurs années de service. A travers cette cérémonie, c’est une manière pour lui de saluer le service rendu par ces retraités à l’Etat. Au nom de la Nation, le ministre chargé de l’Economie a transmis sa profonde gratitude aux retraités. « Vous avez été les gardiens des ressources publiques, les artisans de l’équilibre financier, les planificateurs du développement et les vigiles de la rigueur budgétaire », a-t-il poursuivi.

A l’entendre, la retraite n’est pas un retrait de la vie, mais une nouvelle saison, une nouvelle vie qui commence, propice aux passions retrouvées et à la vie familiale. A cet effet, il leur a souhaité une retraite paisible, dans la santé, la sérénité et la longévité.

Les retraités, par la voie de leur représentante, Madjara Sagnon, ont salué cet acte fort de reconnaissance officielle et profondément humaine.

« Cette cérémonie n’est pas seulement un hommage, elle est une consécration morale », a-t-elle affirmé. Mme Sagnon a rappelé que derrière chaque dossier traité, chaque réforme mise en œuvre et chaque service rendu aux citoyens, se trouvent des agents animés par le sens du devoir. Elle a indiqué qu’en quittant l’administration publique, les retraités réaffirment leur fierté d’avoir servi le ministère de l’Economie et des Finances et par ricochet, la Nation burkinabè.

Fleur BIRBA

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)

