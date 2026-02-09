Refondation du système éducatif: le ministre Zoungrana à l’écoute des acteurs du Ganzourgou

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les structures déconcentrées de son département, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (MESFPT), Moumouni Zoungrana, a effectué, le vendredi 6 février 2026, une sortie officielle à Zorgho, chef-lieu de la province du Ganzourgou.

Dès 6 heures 45 minutes, le ministre Moumouni Zoungrana était déjà présent au lycée provincial de Zorgho, au pied du mât, en compagnie des autorités provinciales, de la communauté éducative et surtout des élèves. Après avoir salué le public, le ministre a pris place face aux couleurs nationales, donnant ainsi le ton d’une cérémonie placée sous le signe du respect des symboles de la République. Avant la montée des couleurs, le proviseur du lycée provincial de Zorgho, Joseph Pafadnam, a présenté l’établissement depuis son ouverture le 20 décembre 1985 jusqu’à nos jours. Il a mis en exergue les forces et les faiblesses du lycée, tout en dressant une kyrielle de doléances, notamment en matière d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines, en vue d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage.

A 7 heures 00, la montée solennelle des couleurs nationales est intervenue, accompagnée de l’hymne national chanté en Mooré, dans une atmosphère empreinte de ferveur patriotique et de communion entre autorités, enseignants et apprenants. A l’issue de la cérémonie, la haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho, a souhaité la bienvenue au ministre avant de lui céder la parole pour un entretien direct avec la communauté éducative. Dans son adresse, Moumouni Zoungrana a rappelé l’importance des valeurs républicaines, du civisme et de la discipline en milieu scolaire.

Il a exhorté les élèves à cultiver l’excellence et le sens de la responsabilité, tout en rassurant les acteurs éducatifs quant à son engagement à œuvrer pour une école plus performante et mieux adaptée aux réalités locales. La rencontre a également permis des échanges francs avec les responsables éducatifs, au cours desquels ont été abordés les défis liés à la qualité de l’enseignement, à l’adéquation formation-emploi et au renforcement de la formation professionnelle et technique comme levier d’insertion socio-économique des jeunes.

L’étape de Zorgho s’est achevée par les salutations d’usage au chef de Zorgho, à son palais, traduisant l’importance accordée aux autorités coutumières dans la cohésion sociale et le développement du système éducatif. Le ministre et sa délégation ont ensuite quitté Zorgho pour Koupéla, dans la province du Kourittenga.

Amédée Wend-La-Sida SILGA

