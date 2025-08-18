Ministère en charge de la transition digitale: 43,61% de taux de performances au premier semestre de l’année

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu une session extraordinaire de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou.

En vertu de la bonne gouvernance, le gouvernement du Burkina Faso évalue les performances à mi-parcours des départements ministériels. Ainsi, de cet exercice de recevabilité, il ressort que le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques selon son Plan de travail annuel (PTA) 2025 a prévu 131 activités. De l’évaluation de sa mise en œuvre au 30 juin 2025, ces activités réalisées ont enregistré, un taux d’exécution physique global de 43,61% sur 50. C’est ce qui a été dit lors de la session extraordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou.

Pour la ministre chargée de la Transition digitale, Aminata Zerbo, cette session extraordinaire du CASEM est une occasion pour passer en revue les différentes réalisations et les difficultés rencontrées au cours des deux trimestres écoulés de cette année et d’opérer des ajustements sur les actions programmées dans le PTA. Des résultats engrangés au titre du premier semestre 2025, elle a cité le démarrage des études techniques et de sauvegardes environnementales et sociales pour la construction de 302 km de liaisons en fibre optique en vue de l’extension du Backbone, la finalisation du dossier d’appel d’offres pour la couverture de 750 nouvelles localités, l’interconnexion de 38 structures au RESINA et l’avancement des mini data centers, la résolution de 258 incidents sur 262 déclarés à travers la maintenance préventive et curative des équipements de la fibre optique de l’énergie et de la climatisation.

La ministre a noté, aussi, l’adoption de textes clés sur l’identification unique électronique, la sécurité des systèmes d’information et la gestion des fréquences, ainsi que le recrutement de plus de 200 agents pour accélérer la dématérialisation. Dans le secteur postal, on peut citer, la dématérialisation des comptes d’épargne nationale, la future installation d’automates et l’élaboration du plan de la Maison du citoyen.

« Les principales difficultés relevées concernent l’inaccessibilité de certaines localités en raison de l’insécurité, la défaillance de prestataires dans l’exécution de contrats et l’insuffisance de ressources humaines dans certains postes techniques », a-t-elle indiqué.

Pour atteindre les objectifs, les participants au CASEM ont dégagés des orientations prioritaires.

Il s’agit, entre autres, du rétablissement et le déploiement des réseaux de communications électroniques dans les zones affectées par l’insécurité et dans les zones blanches, le renforcement de l’infrastructure réseau de l’administration et l’interconnexion des structures publiques au RESINA, l’accroissement des capacités d’hébergement et de stockage de données de l’Administration publique, la mise en œuvre d’un système national d’identification conforme aux standards internationaux, le déploiement de plateformes transversales et l’accélération de la dématérialisation des procédures administratives, l’instauration d’une infrastructure à clés publiques pour la signature électronique, la modernisation et la diversification de l’offre de services financiers postaux ainsi que l’amélioration de leur accessibilité et le renforcement des capacités infrastructurelles et opérationnelles du sous-secteur du numérique.

Au terme du CASEM, la ministre a salué et exhorté les participants à œuvrer pour la mise en œuvre effective des activités au programme.

Emmanuel BICABA

Roxanne KOALA

(Stagiaire)