Modernisation de l’agriculture et revitalisation rurale : pour la construction d’une puissance agricole  

La Chine a dévoilé mardi son « document central No 1 » pour 2026. Année de mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal, la Chine entend consolider les acquis en matière de modernisation de l’agriculture et de revitalisation afin de bâtir une puissance agricole. Le document présente la stratégie nationale pour faire progresser la modernisation agricole et rurale et promouvoir la revitalisation rurale de manière globale. Le document comprend six parties couvrant six domaines clés : l’amélioration de la capacité de production globale, de la qualité et des performances de l’agriculture ; la mise en œuvre de mesures d’assistance régulières et ciblées ; la promotion d’une croissance stable des revenus des agriculteurs ; la construction d’une campagne belle et harmonieuse, offrant des conditions de vie et de travail de qualité, en fonction des conditions locales ; le renforcement de l’innovation institutionnelle ; et le renforcement de la direction globale du Parti sur les travaux liés à l’agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs.

Le constat a été établi que, dans la mise en œuvre du 14ᵉ plan quinquennal, la capacité de production agricole globale a enregistré des acquis probants. Les résultats obtenus en matière de réduction de la pauvreté ont été consolidés et étendus, le niveau de vie des agriculteurs a connu une nette amélioration et des progrès notables ont été obtenus dans la revitalisation globale des zones rurales. Au regard de ces acquis, la période du 15ᵉ plan quinquennal apparaît comme une étape cruciale pour jeter des bases solides en vue de la réalisation fondamentale de la modernisation socialiste. Le défi est d’accélérer la correction des lacunes importantes dans l’agriculture et les zones rurales en faveur de la construction d’une puissance agricole.

Pour y parvenir, il est question d’intensifier la mise en œuvre de la nouvelle initiative visant à renforcer la capacité de production céréalière en favorisant des gains d’efficacité intégrés grâce à des terres de haute qualité, des semences de qualité supérieure, des machines de pointe et des pratiques agricoles optimales. Des initiatives seront mises à profit pour promouvoir l’amélioration à grande échelle des rendements des cultures céréalières et oléagineuses et optimiser les structures de production agricole et l’aménagement régional en fonction des conditions locales. Le gouvernement recherche la poursuite du développement intégré de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche afin de mettre en place un système d’approvisionnement alimentaire diversifié.

La protection et l’amélioration de la qualité des terres arables figurent dans la liste des actions à mener. Entre autres, on encourage le respect strict des mesures de protection des terres arables, l’optimisation de l’utilisation des terres agricoles, la gestion rigoureuse de l’indemnisation pour l’occupation des terres arables et l’élaboration des plans spécialisés pour leur protection. Dans le registre de la modernisation, il est prévu de renforcer l’efficacité de l’innovation scientifique et technologique dans le domaine agricole.

Il s’agira de coordonner le développement de plateformes et de bases d’innovation scientifique et technologique, d’impulser la recherche sur les technologies agricoles clés et la conversion et l’application efficaces des résultats scientifiques. À terme, le développement de nouvelles formes de forces productives dans l’agriculture adaptées aux conditions locales et la promotion de l’intégration de l’intelligence artificielle dans le développement agricole, de l’Internet des objets et de la robotique devront consolider la modernisation agricole en Chine.

En termes de prévention des catastrophes naturelles, il est prévu des études et un zonage des ressources climatiques agricoles, l’amélioration de la surveillance, des prévisions et des alertes précoces pour les risques météorologiques, hydrologiques et géologiques. Il s’agit, en fait, de renforcer les capacités de réponse aux phénomènes météorologiques extrêmes. À terme, l’impératif est de promouvoir la coordination entre le commerce et la production agricoles en favorisant la diversification des importations agricoles, en créant des entreprises agricoles compétitives à l’échelle internationale. Sur cette lancée, la Chine envisage de participer activement à la gouvernance internationale dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture.

Accorder la priorité à l’agriculture et à la revitalisation rurale participe d’une volonté de renforcer l’ancrage d’un changement qualitatif des campagnes chinoises et d’en faire des espaces de prospérité et de mieux-être. Soutenir les zones rurales, c’est aussi consolider les acquis de la lutte contre l’extrême pauvreté en Chine.

Selon moi, socle de développement et source d’auto-suffisance alimentaire, la Chine a bien compris l’importance de l’agriculture dans son processus de modernisation. Le document N°1, en accordant une priorité à la revitalisation rurale et au secteur agricole vise à promouvoir un développement inclusif dans lequel les zones urbaines et rurales bénéficient d’une égale attention de la part du gouvernement. Innerver le secteur agricole des fruits des prouesses technologiques, c’est prendre le pari pour une agriculture moderne pourvoyeuse d’emplois et de richesse. Le 15e plan quinquennal s’inscrit inexorablement dans cette dynamique de moderniser davantage l’agriculture en Chine.

Karim BADOLO

CGTN Français