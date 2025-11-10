Motards du Burkina : « Nous ne sommes pas des voyous », Moussa Sawadogo

Les responsables de la première édition des Motards du Burkina ont tenu, le samedi 8 novembre 2025, à Tenkodogo, une conférence de presse après la première étape qui s’est déroulée entre Ouagadougou et le chef-lieu de la région du Nakambé.

« Les motards du Burkina ne sont pas des voyous. Ce sont des respon-sables qui veulent vivre leur passion ». Telle est l’assurance donnée par Moussa Sawadogo, l’un des animateurs de la conférence de presse, le samedi 8 novembre 2025, à Tenkodogo, suite à une question sur les nuisances sonores de leurs engins et les excès de vitesse dont sont friands certains d’entre eux. II s’est exprimé ainsi après la première étape de cette édition, les ayant conduits de Ouagadougou à la cité de Zoungrantenga. Néanmoins, il a reconnu qu’il y a des brebis galeuses parmi eux mais cela, selon lui, n’est pas suffisant pour jeter l’opprobre sur l’ensemble des motards.

« S’il y a un ou deux qui se comportent de façon indélicate, s’il vous plait, ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain », a-t-il lancé. Il a confié, en revanche, qu’il y a aussi des success story à raconter. « Plusieurs fois, nos membres ont ouvert la voie à des ambulances et sapeurs-pompiers, pris dans des embouteillages à Ouagadougou »,

a-t-il dit. A la question de savoir pourquoi certains chefs-lieux de région ne sont pas concernés par la présente édition, l’animateur principal de la conférence de presse a déclaré que ce n’est qu’une édition pilote.

Il a promis de prendre en compte plusieurs autres destinations lors des prochaines éditions, et ce, en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire. Moussa Sawadogo a souligné que cette première édition, qui se déroule du 8 au 15 novembre 2025 sur une distance de 2000 km, va offrir une occasion aux motards du Burkina de découvrir leur pays et de s’imprégner des pans de son histoire. « A chaque étape, nous allons rendre hommage à nos chefs traditionnels et leur demander de nous expliquer une partie de notre histoire. Puis, nous ferons des visites touristiques pour bien découvrir les merveilles de notre pays », a-t-il détaillé.

« Nous sommes engagés pour la cause communautaire parce que nous sommes des ambassadeurs des premières autorités du pays », a souligné, pour sa part, le président des Motards du Burkina, Abdel Aziz Konaté. Selon lui, le projet, organisé avec tous les clubs du Burkina Faso, et porté par West coast adventure, s’inscrit dans la vision des premières autorités du pays et va avoir un impact sur le secteur culturel et touristique du Burkina Faso. Avant de quitter Tenkodogo pour Pô en passant par Bagré, les motards ont échangé avec le roi, le Naba Guiguempolé et remis des kits scolaires à des enfants des forces de défense et de sécurité tombées au front dans la lutte contre le terrorisme.

Anselme KAMBIRE