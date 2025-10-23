Opération Volontaire pour l’accès à l’éducation phase 3 (VAE) : Boost Faso offre 3 mini bibliothèques entièrement équipées et plus de 250 kits scolaires à 3 écoles en zone rurale

Dans un élan de solidarité nationale et de patriotisme concret, l’association Boost Faso a marqué le samedi 04 octobre 2025 une nouvelle étape significative dans son engagement pour l’éducation avec la tenue effective de la troisième Édition de son projet phare, « Opération VAE » (Volontaires pour l’Accès à l’Éducation).

Plus qu’une simple distribution de kits scolaires, cette opération incarne une vision partagée : celle, portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, d’un Burkina Faso uni, résilient et se construisant main dans la main pour les générations futures. En ciblant spécifiquement les enfants les plus vulnérables, les orphelins des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les enfants en situation de handicap, ceux vivant dans des orphelinats et les zones touchées par l’insécurité, Boost Faso se positionne en véritable « VDP (Volontaire pour la Défense de la Patrie) de l’éducation ».

Si la distribution de 250 kits scolaires complets a une nouvelle fois illuminé le visage des enfants et de leurs enseignants, la grande nouveauté de cette édition 2025 est l’inauguration des trois mini-bibliothèques entièrement équipées offertes par l’association Boost Faso. Deux écoles primaires à savoir l’école primaire de Tabtenga et l’école primaire de Nagreongo, ainsi qu’un lycée, le Lycée De Loumbila A, soigneusement sélectionnés, sont les heureux bénéficiaires de ces infrastructures de savoir. Quant aux kits scolaires, ils ont été répartis entre ces 3 écoles et l’action sociale de la gendarmerie nationale pour les orphelins des FDS tombés au front. Dans de nombreuses zones rurales, un livre est une denrée rare. Une bibliothèque scolaire est souvent un rêve inaccessible.

Cultiver l’excellence

En offrant ces infrastructures de lecture et d’apprentissage, nous voulons éveiller les consciences, cultiver l’excellence et ouvrir les esprits de ces élèves, avenir de notre pays, sur le monde », a déclaré Mr Oumar DICKO, Président de Boost Faso. Cette initiative vise à combler un fossé crucial et à insuffler une culture de la lecture, socle de toute connaissance et de tout développement durable.

Enfin, il est important de rappeler que depuis son lancement, l’Opération VAE a déjà franchi des caps impressionnants, en permettant la scolarisation de plus de 1000 élèves sur l’ensemble du territoire national. Un chiffre qui témoigne de la détermination sans faille de l’association et de ses partenaires à œuvrer pour l’éducation de sa jeunesse et l’intérêt de notre patrie.

Cet engagement collectif est le fruit d’un partenariat vertueux entre les membres de Boost Faso, ses partenaires, et toutes les bonnes volontés qui ont répondu présent à l’appel. « C’est par ce genre d’actions concrètes, portées par l’amour de la patrie, que nous construirons le Burkina de demain. Des milliers d’enfants bénéficieront de ces bibliothèques ; c’est un investissement inestimable pour notre avenir commun », a-t-il ajouté.

La Phase 3 de l’Opération VAE n’est pas une fin, mais un jalon de plus sur la voie tracée par Boost Faso. Elle démontre avec force que, dans l’esprit de résilience prôné par les plus hautes autorités, l’éducation reste l’arme la plus puissante pour bâtir une nation solidaire, fière et tournée résolument vers un développement durable. Notre défi pour les prochaines éditions est de doter encore plus d’écoles de ses infrastructures innovantes, pourquoi pas l’ensemble du territoire national.

Synthèse de Nadège YAMEOGO