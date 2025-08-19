Passeports AES: le ministre Mahamadou Sana s’assure de l’effectivité de la production

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana a effectué, lundi 18 août 2025, à Ouagadougou, une visite à l’Office national d’identification (ONI) et à la Direction de la sureté de l’Etat, pour s’assurer de l’effectivité de la production du passeport ordinaire AES.

La production en masse du passeport de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est désormais une réalité au Burkina Faso. En effet, depuis le lancement de ce nouveau passeport ordinaire en septembre 2024, l’Office national d’identification (ONI) a réussi à en produire 102 000 exemplaires, couvrant l’ensemble des demandes de ce document confédéral de voyage. Pour constater l’effectivité de cette production et s’enquérir des conditions de travail des agents commis à la tâche, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a effectué, lundi 18 août 2025, une visite terrain au sein de l’Office national d’identification et de la Direction de la sureté de l’Etat, à Ouagadougou.

A l’occasion, il a pu observer la chaîne de production du passeport ordinaire, allant du pré-enrôlement à l’enrôlement en passant par la validation jusqu’à la production définitive. Pour le ministre Sana, l’objectif de cette sortie se focalise sur trois points. Il s’est agi, d’après lui, de s’assurer de l’effectivité de la production du passeport de l’AES au Burkina Faso, d’apprécier les conditions de travail du personnel ainsi que les commodités réservées aux demandeurs de passeport notamment les populations.

« Nous avons constaté que la production en masse du passeport AES est une réalité au Burkina Faso. Désormais, tous les passeports ordinaires produits au Burkina Faso sont des passeports AES. Aussi, nous avons pu remarquer qu’un minimum de commodités a été mis en place en faveur des demandeurs », a-t-il relaté. Pour que les populations soient davantage dans de meilleures conditions de délivrance de ce document de voyage, le ministre de la Sécurité a dit avoir donné des instructions fermes pour que d’ici le 30 septembre 2025, au plus tard, les insuf- fisances relevées puissent être prises en compte. « La production de ce nouveau passeport ordinaire est un défi et un contrat d’objectif assigné au ministère de la Sécurité. Nous sommes globalement satisfaits de la capacité de production de l’ONI qui a été multipliée plusieurs fois.

Des passeports conformes aux standards internationaux

Aujourd’hui, nous pouvons atteindre une production de 700 à 800 documents par jour. Ce qui garantit aussi que nous n’allons plus être dans une situation de rupture de production de nos passeports », s’est-il réjoui.

Le ministre Sana a saisi l’opportunité pour féliciter le partenaire, MEMPTECH, pour la production des passeports AES, désormais en polycarbonate et « même plus sécurisés que les passeports de certaines grandes puissances ».

Le directeur général de l’Office nationale de l’identification (ONI), Arzouma Daouda Parfait Louré, a soutenu que les passeports AES sont conformes aux standards internationaux et ont également des éléments harmonisés au niveau de l’espace confédéral qui facilitent la libre circulation des personnes.

« La visite du ministre nous a permis de démontrer l’opérationnalité du système et la capacité de nos équipes à faire face à la demande », a déclaré le DG Louré. Faisant cas des perspectives, M. Louré a confié que l’ONI est en train de mettre en place un système d’enrôlement express qui va permettre non seulement de fournir des commodités aux demandeurs, mais également réduire les délais de délivrance des passeports. « Des kits mobiles seront déployés dans les ambassades. L’objectif, c’est de faire en sorte que les données d’un Burkinabè qui s’enrôle à l’extérieur puissent être transmises le même jour au Burkina Faso.

C’est un système qui permet aussi la réexpédition rapide du passeport produit vers le demandeur », a-t-il expliqué. Et de souligner que c’est une innovation qui était beaucoup attendue, au regard des difficultés que rencontrent les ambassades dans la délivrance du passeport. « Le délai pour l’obtention d’un passeport est de 10 jours ouvrables. Mais, avec le système express, nous travaillons, sans cesse, à le ramener à 48 heures ou 72 heures », a-t-il assuré.

Adama SAWADOGO

Soukrya NACRO

(Stagiaire)