PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE : Un nouvel Ambassadeur de l’Union européenne accrédité auprès du Burkina Faso

(Ouagadougou, 5 décembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de Son Excellence Monsieur Philippe BRONCHAIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union européenne auprès du Burkina Faso.

Monsieur Philippe BRONCHAIN est un diplomate belge de carrière. Il est titulaire d’une Maitrise en Droit, d’une Licence en Politique internationale et d’une Licence en Sciences économiques et sociales. Avant sa nomination en qualité d’Ambassadeur au Burkina Faso, Monsieur Philippe BRONCHAIN était Ministre plénipotentiaire et occupait cumulativement les fonctions de Directeur du Service Afrique au Sud du Sahara et d’Envoyé spécial pour la Région des Grands Lacs au ministère belge des Affaires Etrangères.

Les relations de coopération entre le Burkina Faso et l’Union Européenne datent de 1959. Cette coopération a juridiquement évolué et est actuellement régie par l’accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

Direction de la communication de la Présidence du Faso