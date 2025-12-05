PRÉSENTATION DES LETTRES DE CRÉANCE : Mohamed Zakaria Hussein EL GHAZAWY, nouvel Ambassadeur égyptien au Burkina Faso

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, a reçu, ce vendredi 5 décembre 2025, les lettres de créance du nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d’Égypte auprès du Burkina Faso, Son Excellence Mohamed Zakaria Hussein EL GHAZAWY, qui a pour résidence Ouagadougou.

Diplomate de carrière, Monsieur Mohamed Zakaria Hussein EL GHAZAWY a occupé de hautes fonctions au ministère égyptien des Affaires étrangères parmi lesquelles, Vice-ministre adjoint aux Affaires européennes et Conseiller politique. Dans les représentations diplomatiques de son pays, il a servi dans les ambassades d’Égypte à Washington, à Ottawa, à Djibouti et à Athènes.

Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Égypte ont été établies en 1977. La coopération bilatérale porte sur des domaines comme le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’énergie, l’éducation, le social et la sécurité.

Direction de la communication de la Présidence du Faso