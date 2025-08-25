Promotion de la sécurité et santé au travail: une stratégie nationale en élaboration

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a tenu un atelier de finalisation du projet de Stratégie nationale de promotion de la sécurité et santé au travail (SNPSST), lundi 25 août 2025, à Ouagadougou.

Le gouvernement veut renforcer le dispositif de prévention des risques professionnels dans les secteurs publics et privés du Burkina Faso. A cet effet, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a mis en place un projet de Stratégie nationale de promotion de la sécurité et santé au travail (SNPSST). L’atelier, pour la finalisation de ce projet, a eu lieu, le lundi 25 août 2025, à Ouaga- dougou.

Selon la représentante du ministre chargé du Travail, Flore Doussou Barro, cette rencontre va permettre de définir des orientations pour l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et santé au travail. « Selon les estimations du Bureau international du travail, 270 millions de cas d’accidents et 160 millions de maladies liées au travail se produisent annuellement dans le monde », a-t-elle révélé.

Mme Barro a fait savoir que le coût total de la prise en charge de ces accidents et maladies représente près de 4% du PIB mondial. Ainsi, les autorités du Burkina Faso, conscientes des conséquences néfastes des risques professionnels sur la vie des travailleurs et des entreprises ont mis en place un cadre juridique et institutionnel de prévention. Flore Doussou Barro a souligné que plusieurs acteurs dans divers domaines travaillent en vue d’améliorer les conditions de travail dans tous les secteurs d’activités.

Toutefois, a-t-elle précisé, ces actions et activités ayant des effets et des impacts perceptibles sont menées de façon disparate et ne sont pas souvent prises en compte dans les documents de capitalisation.

Fédérer les interventions des acteurs

D’où la nécessité de disposer d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Pour le directeur général de la protection sociale, Oumarou Sawadogo, ce document de stratégie est un outil de planification qui va permettre de fédérer les interventions des acteurs qui interviennent en matière de sécurité et de santé au travail pour éviter que chacun agisse comme bon lui semble sur le terrain. « Nous allons voir avec l’ensemble des acteurs, les activités qui vont nous permettre d’atteindre cet objectif », a-t-il dit.

Oumarou Sawadogo a soutenu qu’un des principes en matière de risque professionnel est de mettre en place les dispositifs nécessaires pour éviter que les accidents

surviennent et de prévoir la prise en charge le cas échéant. Pour lui, la mise en place de cette stratégie va permettre aux travailleurs d’être à l’aise dans les différentes

unités de production. « Nous pensons qu’avec la réalisation de ces activités sur le terrain, les statistiques vont s’améliorer en termes de survenance d’accidents du

travail ou des maladies professionnelles », a affirmé le DG de la

protection sociale.

Soumaïla BONKOUNGOU

Y. Jemima LANKOANDE

(Stagiaire)