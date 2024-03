Salam du Ramadan : les relations conjugales 1/2

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Louanges infinies à Allah pour Ses innombrables bienfaits sur nous parmi lesquels, l’institution du mariage comme source de quiétude. Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur Son bien- aimé Messager Mouhammad ainsi que sur tous les croyants de tous les temps et lieux. L’Islam a fait du mariage un contrat par lequel les cocontractants que sont les époux doivent chacun tirer profit de la vie commune. On se marie non pour régresser mais pour aller de l’avant dans tous les aspects de sa vie. C’est pourquoi, pour le réussir, il faut que les futurs époux soient bien formés. Cette préparation à la vie conjugale se faisait avant dans les familles mais, aujourd’hui, le constat est amer. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Les frères comme sœurs entrent dans le mariage sans comprendre véritablement le sens de la responsabilité. Chacun se construit son monde idéal et utopique dans sa tête et après, cela devient autre chose. Nous comprenons le nombre élevé de divorces dans nos contrées.

Lorsque les époux sont bien préparés au mariage, ils comprennent que l’essence du mariage réside dans cette parole d’Allah : « Elles sont pour vous un vêtement et vous un vêtement pour elles » (S2 V 187). D’abord, il sied de comprendre que le vêtement est un embellissement pour celui qui le porte. Quand on va à une rencontre, à une fête, on fait très attention à son vêtement. On choisit le vêtement en fonction de l’occasion en prêtant également attention à l’harmonie des couleurs voire avec ses humeurs. De cette même manière, on ne se marie pas à n’importe qui. On ne se marie pas à une personne parce qu’elle est seulement belle ou a de l’argent. Dans le mariage, chacun doit être pour son conjoint un embellissement.

Il doit être un plus, une valeur ajoutée dans la vie de l’autre. Dès le début du mariage, le prophète, pour sa réussite, enseigne que chacun des époux fasse cette invocation « Ô Allah, je Te demande le meilleur de cette épouse et le meilleur de son comportement et je cherche protection auprès de Toi contre le mal de cette épouse et le mal de son comportement ». Chacun des conjoints doit aider l’autre à la réalisation de son projet de vie et du projet de vie familiale. Il s’agit de deux projets de vie qui se croisent. Avec des concessions de part et d’autre, on crée un projet commun qu’est le projet de vie commune à côté des projets individuels. Il ne s’agit, par le mariage, de construire une vie familiale dans le déni total du bien-être et de l’épanouissement spirituel, matériel, … d’un des membres. Chacun doit être pour l’autre ce plus dans toute sa vie, dans sa relation avec Son Seigneur, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, matérielle, …

Malheureusement, dans beaucoup de cas, on a l’impression que le mariage est la construction du bonheur dans un sens unilatéral de sorte que tous doivent contribuer à sa réalisation. Ensuite, le vêtement une protection pour celui qui le porte. Il protège par rapport à tes propres défauts. Imaginez si on devait sortir sans vêtements. Soubhanallah. C’est dans ce même sens que chaque époux doit être pour son conjoint une protection par rapport à ses défauts. C’est le lieu de rappeler qu’il faut déconstruire avant d’y entrer. Autant nous avons des défauts, autant celui qu’on marie n’est pas un ange. Il y a des défauts de ton conjoint que tu ne découvriras que par le biais du mariage. Divulguer cela auprès d’autres personnes ne fait plus de toi un vêtement convenable qui couvre les défauts. Cela fait de toi un vêtement troué qui laisse percevoir ce qu’il devrait cacher. Plutôt que de dire « je ne savais pas que tu étais comme ça » et de commencer à raconter cela partout, il faut prier pour la personne afin qu’Allah l’améliore en lui apportant également des conseils pratiques. Il faut, donc, faire beaucoup attention à ne pas divulguer les secrets de la famille. Beaucoup altèrent la qualité de leur vie conjugale en divulguant les secrets à leurs amis, à leurs voisins, aux membres de leur famille. Alors que le Prophète a prévenu en disant que : « Parmi les hommes qui occupent les rangs les plus bas auprès d’Allah le jour de la résurrection se trouve celui qui a des rapports intimes avec sa femme et qui ensuite les décrit aux gens ».

Il a ajouté en disant que « le cœur du croyant est le cimetière des secrets ». Si tu ne peux te confier à ton conjoint sans aucune crainte de l’entendre ailleurs, quelle protection pourrais-tu trouver à ses côtés ? Enfin, ce vêtement doit être une protection contre l’extérieur et cela dans tous les aspects de la vie conjugale. Par ce exemple, si tu sors et que quelqu’un te suscite des envies, retourne chercher protection auprès de ton conjoint car il ou elle a tout ce que l’autre a dehors. Cela signifie que chacun des époux doit se disponibiliser de manière convenable pour l’autre. Il ne s’agit pas, sans raison valable, de repousser ton conjoint. Il pourrait être frustré et cela pourrait dégrader la qualité de la vie conjugale. Il en est de même de la protection procurée par la bonne prise en charge de l’autre dans les relations intimes. Il n’est point question, ici, d’agir de manière égoïste en ne cherchant que son seul plaisir sans se soucier de son partenaire. Et pour cela, il faut bien connaitre la différence entre l’homme et la femme. Ces derniers n’acquièrent pas les plaisirs de la même manière ni au même moment. Tout cela nécessite une formation. Le Prophète dit, par exemple, « n’allez pas à vos femmes comme les coqs vont aux poules. Faites précéder un messager ». Par ce hadit, il nous parle des préliminaires avant les relations intimes proprement dites. Combien de femmes souffrent en silence dans leurs foyers parce que les maris n’arrivent pas à les satisfaire ? Combien tombent, pour cela, dans le péché de la masturbation ? Cette insatisfaction ou cette source de non-protection est la cause non dite de beaucoup de divorces. Puisse Allah nous pardonner, nous faire davantage miséricorde et nous agréer. Seigneur Allah, fais de nous de véritables vêtements pour nos vies conjugales. NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE Imam à l’AEEMB et au CERFI