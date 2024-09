Semaine du cinéma chinois : 16 films à l’affiche de la 2ème édition

L’Ambassade de la République populaire de Chine en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a animé une conférence de presse le mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou pour décliner les grandes articulations de la Semaine du cinéma chinois qui se tiendra du 19 au 22 septembre prochain.

Après une première édition réussie, l’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou organise du 19 au 22 septembre prochain la deuxième édition de la Semaine du cinéma chinois. Ils étaient face à la presse le mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou pour donner plus de détails sur l’événement.

Aux dires de l’Attaché culturel à l’Ambassade de Chine Gao Erqian, 18 projections seront offertes à titre gracieuse aux cinéphiles de Ouagadougou et Bobo Dioulasso au cours de cette semaine. Ceux qui effectueront le déplacement pourront « savourer » 16 films dont 10 chinois et 6 burkinabé choisis « minutieusement » pour leur bonheur. Ces films sont surtout, aux dires de l’Attaché chinois, un reflet des valeurs communes entre les deux peuples comme le patriotisme, la loyauté etc.

L’initiative de la Semaine du cinéma chinois vise, a t il rappelé, à renforcer la connaissance mutuelle entre burkinabé et chinois. A l’entendre, le cinéma constitue un volet important de brassage culturel entre les peuples. C’est pourquoi, dans le Plan d’action de Pékin adopté lors du récent Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), la coopération cinématographique occupe une place très importante. Dans cette logique, l’Ambassade accorde selon ses dires une place de choix à ce volet dans ses activités.

Par ailleurs, au regard du succès qu’a eu la première édition, une seconde s’imposait aux dires du Conseiller politique à l’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Wang Wenzhang.

“Voir des enfants burkinabè de trois à cinq ans assis à même le sol entrain de regarder des films chinois a été un grand succès”, s’est il réjoui. Il a invité les populations de Ouagadougou et Bobo Dioulasso à saisir cette opportunité qui leur est à nouveau offerte pour apprendre davantage sur le cinéma et la culture chinoises. “Les films choisis véhiculent des valeurs et messages importants comme lanécessité de mettre toujours le peuple à la première place” a t il indiqué.

La coopération sino-burkinabé est basée sur le respect mutuel, a rappelé le Conseiller chinois.C’est pourquoi, a t il fait observer, des films burkinabé sont également à l’affiche de cette semaine. Et ce, au grand bonheur du Délégué général du FESPACO Moussa Alex Sawadogo qui voit en cet événement une opportunité de renforcer la coopération culturelle entre la Chine et le Burkina. De ce qu’il a dit, cette coopération affiche un bilan déjà satisfaisant avec la participation de sa structure au Festival international du film de Shanghaï et son intégration au Réseau international du cinéma asiatique.

De beaux jours s’annoncent par ailleurs pour cette collaboration avec une probable participation d’acteurs chinois au prochain FESPACO selon le vœu du DG du FESPACO. Il a félicité l’Ambassade pour les efforts consentis afin de renforcer la coopération entre les deux pays pas seulement dans le domaine cinématographique mais sur tous les plans.

Nadège YAMEOGO