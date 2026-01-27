SOFITEX : installation du nouveau Directeur général, Braïma Barro

Le nouveau Directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), Braïma Barro, a été installé, le mardi 27 janvier 2026, dans ses fonctions. Il remplace Bienvenu Paré.

Nommé en Conseil des ministres le jeudi 22 janvier 2026, le nouveau Directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), Braïma Barro, a été officiellement installé dans ses fonctions. Il succède à Bienvenu Paré. « C’est avec un profond sens de la responsabilité que je prends mes fonctions de Directeur Général de la Société burkinabè des fibres textiles, entité stratégique au cœur du système économie national et pilier historique de la ruralité productive du Burkina Faso », a-t-il déclaré au personnel et aux invités de lors de la passation des charges.

Il entend mériter la confiance placée en lui par les autorités en réussissant sa mission, à savoir « contribuer, avec méthode et détermination, à la consolidation et à la transformation durable de la filière coton au service du Burkina Faso ». Cela en relevant, a-t-il poursuivi, les défis nous faisons économiques, structurels et sécuritaires liés à la filière coton. « La SOFITEX n’est pas une entreprise comme les autres. Elle est, depuis des décennies, un instrument structurant de développement, un levier de création de revenus, un vecteur de stabilité sociale pour des milliers de ménages en milieu rural », a-t-il conclu.

