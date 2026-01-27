Burkina Faso : La Coordination nationale de lutte contre la fraude a saisi des sacs et cartons de produits prohibés

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a présenté ce mardi 27 janvier 2026 une saisie massive de produits frauduleux et prohibés. Les opérations ont permis d’intercepter 69 sacs de cyanure de 50 kg, plus de 300 cartons de boissons énergisantes alcoolisées, 35 cartons de cigarettes non homologuées, 150 cartons de faux vins, ainsi que du sucre et des bidons d’huile alimentaire, principalement dans la zone de Bittou.

Selon le Coordonnateur national, Dr Mohamadi Compaoré, le coût total de la saisie s’élève à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Concernant le carburant frauduleux, un individu a été pris en flagrant délit en mélangeant du gasoil avec du DDO pour revente.

Le Dr Compaoré a souligné que la fraude et le trafic illicite nuisent à l’économie nationale et constituent un frein à la lutte contre le terrorisme.

