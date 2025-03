SOTRACO : 6 machinistes licenciés

« Le Conseil de discipline de la Société de transport en commun (SOTRACO) a siégé les lundi 27 janvier et mercredi 26 février, respectivement à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou pour des cas de manquement et de fautes graves, commis par des agents dans l’exercice de leur fonction », écrit le service de communication de la SOTRACO rapporté par le journal Le Pays dans sa pays parution du jour. Le journal souligne que 6 machinistes ont été licenciés dont un avec poursuite judiciaire. Des sanctions comme la mise à pied et l’avertissement ont également été prises contre d’autres travailleurs.

#Sidwaya.info